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鋁電池難商業化？科學家改用新興材料 讓能量密度翻倍

2019-10-03 16:45INSIDE

最近在《儲能材料》雜誌上的發布的一篇論文，顛覆了至今對鋁電池的構想。找到了一種生產高效鋁電池的方法！

▲ Photo Credit: Shutterstock/ TPG Images
▲ Photo Credit: Shutterstock/ TPG Images
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科學家們一直在努力尋找改善鋰離子電池的方法，或者尋求鋰離子電池的替代品，以降低成本並提高永續性。他們可能剛找到了一個可行的方案——鋁電池。

鋁基電池製造起來會更便宜，因為鋁是地殼中含量最豐富的元素之一，僅次於氧氣和矽。鋁也很輕，很適合用於電池。

再來，鋁金屬相關行業已經發展得非常成熟，世界各國都有製造鋁和回收鋁的公司。鋰離子電池的回收是一個重大問題，現在很少有經濟上可行的鋰電池回收技術。

一直以來，鋁電池在設計上使用鋁作為負極（陽極），而正極（陰極）由石墨製成，但是石墨的能量儲存量不足以當作電池來使用，研究人員多年來無法突破這個部份，鋁電池遲遲無法進行有效的能量存儲。

最近在《儲能材料》雜誌上的發布的一篇論文，顛覆了至今對鋁電池的構想。論文作者是來自瑞典和斯洛維尼亞（Slovenia）的科學家，他們已經找到了一種生產高效鋁電池的方法！

研究團隊來自瑞典查爾莫斯理工大學（Chalmers University of Technology）和斯洛維尼亞國家化學研究所（National Institute of Chemistry in Slovenia），聯合提出了一種鋁電池的新設計，使能量密度達到以前的鋁電池的兩倍。

他們將陰極材料改用蒽醌（Anthraquinone）製成的有機奈米結構後，蒽醌材料的陰極可以在電解質中存儲正電荷載流子，因此大幅提高了電池的能量密度。蒽醌存在於自然界，例如蘆薈、何首烏、昆蟲身上；也可以人工合成。工業應用上，不少染料都含有蒽醌。

雖然改良後的能量密度還是只有鋰電池的一半左右，研究團隊表示目前仍然在研究電解質及充電機制的改善。

Photo Credit: Patrik Johansson 推特/ 蜜雅截...
Photo Credit: Patrik Johansson 推特/ 蜜雅截圖
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查爾莫斯理工大學物理系教授 Patrik Johansson 表示：「我們提出的新概念鋁電池，材料成本和對環境的影響要比今天所看到的電池要低得多，因此很適合大規模地使用，例如太陽能電池農場或風能的儲存。」並希望鋁電池商用後，「能跟鋰電池搭配

，在必要的地方才使用鋰電池。」

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

奈米

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