5G推波助瀾 宏達電看好雲端與VR結合

2019-10-02 21:03 中央社 台北2日電



宏達電虛擬實境產品與策略副總經理鮑永哲表示，5G對宏達電而言，還不會構成殺手級應用，看好VR與雲端的結合，5G可以給很大的助益，而企業端的體驗雲VR會比消費端更快發生。

宏達電虛擬實境產品與策略副總經理鮑永哲今天在經濟日報舉辦的論壇「「5G新時代 翻轉大未來」表示，宏達電從1997年成立以來致力於各式創新，包括第一個智慧型手機、第一個微軟手機、第一個安卓手機，都是處於領先角度，所以在通訊上面非常熟悉，到了5G時代，團隊推出第一個產品HTC 5G HUB，在美國，澳洲，歐洲都有產品落地。

鮑永哲說，3年前HTC推出第一代虛擬實境（VR）設備，用個人電腦（PC）驅動把虛擬世界帶給大眾，去年HTC推出區塊鏈手機，HTC也有人工智慧（AI）的團隊、專攻醫療，這些都為了同一個目標，叫做VIVE REALITY，希望帶給消費者一個體驗，這個終端產品可能是AR或是VR，把東西從雲端帶下來，而資安保護很重要，區塊鏈是一個解答，這些東西整合在一起，才有可能提供很好完整的體驗。

他表示，HTC不斷思考怎麼實際的落地，AR、VR與區塊鏈的整合，5G是當中的關鍵；他也表示，5G會重新定義未來，VR許多的互動反應必須是即時，不然會造成暈眩，5G雖然會讓所有科技公司進行升級，但對宏達電而言，還不會構成殺手級應用（KILLER APP），必須思考怎麼樣的應用能夠發揮5G的優勢。

他援引調查指出，3萬多個消費者對5G的期待，其中對VR的部分在於電影、遊戲或雲端遊戲，看好5G會讓360度的視頻更普及，透過5G高頻寬可讓消費者享受到很棒的體驗；而發展至中期，預估2年或3年將能進入「雲VR」，年輕人越來越喜歡隨選即用，看好VR與雲端的結合，5G可以給很大的助益。

對企業來說，鮑永哲表示，VR、AR也非常重要，使用VR來設計，可讓開發流程簡短為1/3，減少很多的成本。在教育方面，可讓學生吸收很多空間資訊的體驗，如化學分子的組成。模擬訓練上，以美國太空總署為例，讓很多選手或職業人員能很快進入狀況。

他認為，透過5G或企業專網，可以把VR體驗帶入企業中，由於因為伺服器部署與邊緣計算需要一些時間發展，企業端的體驗雲VR會比消費端更快發生。