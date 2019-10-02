亞馬遜計畫將無人商店技術擴展至機場、電影院或球場

相關消息指稱，亞馬遜計畫將旗下無人商店Amazon Go營運模式，進一步擴展至機場或電影院等零售通路，預期藉此推動本身無人商店相關技術應用，同時也能促進零售業務規模成長。

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目前亞馬遜已經在西雅圖、舊金山在內城市建造總計16家無人商店Amazon Go，讓使用者能直接透過登入亞馬遜服務帳號的手機走入店內，並且隨意拿走架上商品，一旦使用者離開商店之後仍未、將商品放回架上位置，系統就會自動從帳號綁定信用卡扣款付費。

而這樣的應用模式，相關消息指稱亞馬遜計畫將Amazon Go的無人商店營運模式帶到更廣泛應用場景，例如連鎖餐飲業者OTG旗下CIBO Express機場商店，或是全球第二大連鎖電影院業者Cineworld旗下Regal電影院均有可能成為亞馬遜技術推廣對象，而亞馬遜也可能將吾人商店營運模式帶到棒球場等消費場景，讓使用者能透過更快方式購買所需商品，並且能節省大量時間。

就相關說法，亞馬遜將會在2020年對外推廣旗下無人商店應用技術，預期會在2020年底吸引超過數百家商店合作。而一旦這樣的合作模式成功，意味亞馬遜將能以此順利與市場競爭對手建立合作，同時也能促使旗下AWS雲端服務應用成長。

至於在與第三方業者合作中，亞馬遜可能會採用不同商業模型，例如透過合作從中拆分一定比例分潤，另外也可能預先收取技術授權費用，其後甚至可能以按月訂閱形式提供使用。

不過，目前包含亞馬遜、OTG與Cineworld均未對此傳聞作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》