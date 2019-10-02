捍衛本身專利 台積電向GlobalFoundries提出反訴

對於日前GlobalFoundries以侵權為由提告，台積電稍早回應表示，已經在9月底分別在美國、德國與新加坡三地向GlobalFoundries提出反訴，指稱其侵害台積電持有12nm、14nm、22nm、28nm與40nm製程技術。

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依照台積電官網公布消息，表示已經向GlobalFoundries提出反訴作為回應。除了控訴侵權之外，台積電更要求GlobalFoundries停止生產侵權相關產品，同時也提出損害求償，但未透露具體求償金額。

在此之前，GlobalFoundries指稱台積電目前採用製程技術侵權，分別在美國地區向國際貿易委員會 (ITC)，以及在德國地區聯邦法院發起民事訴訟，甚至要求國際貿易委員會下令禁止進口，預期影響台積電目前從7nm到28nm之間製程產品。

而基於GlobalFoundries提訴，引起美國國際貿易委員會針對半導體設備廠商，以及其下游廠商產品進行基於美國關稅法的337條款調查，藉此釐清是否涉及違法。

就台積電方面說明，本身每年投入數十億美元研究半導體相關技術，並且建立全球最大規模的技術智慧財產組合，目前累積持有3.7萬項專利，同時從2016年起連續三年成為美國前10大專利發明者。

針對GlobalFoundries提訴內容，台積電表示相關指控並無根據，同時也將盡力捍衛本身持有技術專利，並且提出反擊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》