PayPal藉收購國付寶 進軍中國線上支付服務市場競爭

PayPal稍早宣布，藉由旗下中國地區子公司美銀寶資訊技術 (上海)有限公司，完成收購海航集團旗下第三方支付公司國付寶資訊科技有限公司約70%股權後，正式成為第一家以外資支付機構身分進入中國線上支付服務的業者。

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而在目前中國市場幾乎由騰訊旗下微信支付 (WeChat Pay)、阿里巴巴旗下支付寶 (Alipay)佔據絕大部分支付服務市場，PayPal此次藉由收購國付寶加入中國支付服務市場競爭，顯然看中中國市場龐大支付服務商機，同時預期藉由本身支付服務技術打造方便的線上交易平台，預期進一步吸引中國境內，或是中國境外消費者、企業使用。

由中國央行 (中國人民銀行)批准此項收購後，PayPal預期會在今年第四季完成此項交易，但並未對外透露具體交易細節。

目前PayPal已經在全球超過200個國家地區推行服務，持有超過2.86億名活躍用戶，並且支援全球超過100種貨幣交易。此次獲得批准收購國付寶，並且可在中國境內提供線上交易服務，主要基於中國央行去年宣布開放外國第三方電子支付服務進駐，藉此促進零售支付市場競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》