獲取更多外部融資機會，GlobalFoundries計畫在2022年上市

2009年從AMD製造部門拆分，並且由Advanced Technology Investment Company (ATIC)持有多數股份的GlobalFoundries，稍早由執行長Tom Caulfield證實計畫在2022年對外公開募股上市。

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目前GlobalFoundries依然是一家私營企業，主要代工合作廠商包含AMD、IBM、Arm、博通、NVIDIA、Qualcomm、意法半導體、德州儀器等，而代工廠房包含德國德勒斯登的12吋廠Fab 1 (原本為AMD旗下Fab 36、Fab 38)、位於美國紐約州馬爾他Fab 8與東菲什基爾Fab10，以及新加坡Fab 7，而8吋廠Fab 2、Fab 3、Fab 5則位於新加坡，至於Fab 9位於美國佛蒙特州。

GlobalFoundries最早僅負責代工製作AMD旗下產品，但在Advanced Technology Investment Company投資之後開始建造位於美國紐約州馬爾他Fab 8，後續更收購IBM旗下晶圓產線，同時也在新加坡擴展代工廠房，進而讓本身代工業務持續擴大，並非僅生產AMD旗下處理器產品。

不過，去年宣布將無限期暫停7nm LP製程技術發展，並且將資源聚焦在現有12nm、14nm FinFET製程技術，加上Advanced Technology Investment Company目前傳出將終止投資，意味GlobalFoundries必須設法找出額外發展出路，而透過公開募股上市則可能是尋求外部融資手段之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》