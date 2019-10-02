Google計畫在Chrome瀏覽器增加DoT加密 引發美國眾議院關注

由於Google計畫從今年10月起，針對Chrome瀏覽器使用者測試採用DNS over TLS (DoT)加密協議，藉此提高網路瀏覽隱私與安全。不過，這樣的調整似乎引來美國國會擔憂，認為Google可能因此透過資料加密產生市場競爭壟斷。

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華爾街日報報導指稱，先前因為Google在內科技公司透過累積使用者數據提供服務，進而產生獲利的情況，美國眾議院司法委員會就已經開始針對Google、蘋果、亞馬遜、Facebook等科技公司進行質詢、調查，希望釐清這些科技公司是否形成市場壟斷，以及確認是否有使用者隱私數據濫用行為。

而Google計畫推動全新加密協議，標榜藉此保護使用者網路瀏覽隱私安全，並且以此防止駭客攻擊，美國眾議院司法委員會日前便致函，針對此項計畫向Google提出質疑，並且擔心Google可能因此形成市場壟斷。

過去因為Facebook、Google、亞馬遜在內科技業者都曾先後傳出使用者數據隱私問題，因此引發美國政府機構對於持有大量使用者隱私數據的科技業者有不少質疑，甚至認為這些科技業者藉由數據操作影響市場走向，並且以此鞏固本身發展優勢。

目前包含Google、Cloudflare、CleanBrowsing在內業者都已經在旗下服務導入DNS over TLS加密協議，而Google除了準備在Chrome瀏覽器支援，其實在去年推行的Android P (Android 9.0)就已經開始向開發者提供預覽DNS over TLS加密協議應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》