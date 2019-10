貿易戰打到蘋果 Mac Pro需課五項關鍵零件高關稅!

Mac Pro 還是難逃五項關鍵零件的關稅!

14 小時前( 9 月 30 日)川普在他的社群網站上祝中國國慶快樂,但同時也說美國贏了,顯然對中貿易戰仍然會持續。美國貿易代表署(Office of the United States Trade Representative,簡稱 USTR)拒絕了蘋果的五項減免關稅申請,這五項零件將面對 25% 的高額進口稅!

川普在這則貼文中先引用了 Johnathan Ward 的話來捧自己,然後說,「我們(美國)正在贏,而且以後也會贏。他們(中國)不應該打破我們已有的協議。中國生日快樂!」(We are winning, and we will win. They should not have broken the deal we had with them. Happy Birthday China!)

蘋果原向政府提出要求,想讓 Mac Pro 的所有零件排除於關稅名單之外,包括主機殼、滑鼠、觸控板等。INSIDE 先前也報導過,美國貿易代表署同意了 10 項的申請。其他的 5 項遭到否決,因此並不是所有零件都要課這 25% 的高額關稅。

根據《彭博社》的報導,美國貿易代表署辦公室表示,這五項零件遭到拒絕是因為「未能證明對這些特定產品徵收額外關稅,將對您(蘋果公司)或美國利益造成嚴重的經濟損害。」

不知是否在執行黑臉白臉策略,這個拒絕消息公佈的同一天,川普亦在社群網站上表揚 Apple 公司,強調 Apple 決定在德州奧斯汀(Austin, Texas)製造新 Mac Pro 帶給當地跟全國供應商數百個工作機會,並恭喜 Apple 團隊及裝配工人。

《本文作者Sean Cheng,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》