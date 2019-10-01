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香港十一大抗爭：港警實彈開火 高中生左胸中槍命危

貿易戰打到蘋果 Mac Pro需課五項關鍵零件高關稅！

2019-10-01 18:29INSIDE

Mac Pro 還是難逃五項關鍵零件的關稅

Photo Credit：INSIDE
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14 小時前（ 9 月 30 日）川普在他的社群網站上祝中國國慶快樂，但同時也說美國贏了，顯然對中貿易戰仍然會持續。美國貿易代表署（Office of the United States Trade Representative，簡稱 USTR）拒絕了蘋果的五項減免關稅申請，這五項零件將面對 25% 的高額進口稅！

川普在這則貼文中先引用了 Johnathan Ward 的話來捧自己，然後說，「我們（美國）正在贏，而且以後也會贏。他們（中國）不應該打破我們已有的協議。中國生日快樂！」（We are winning, and we will win. They should not have broken the deal we had with them. Happy Birthday China!）

蘋果原向政府提出要求，想讓 Mac Pro 的所有零件排除於關稅名單之外，包括主機殼、滑鼠、觸控板等。INSIDE 先前也報導過，美國貿易代表署同意了 10 項的申請。其他的 5 項遭到否決，因此並不是所有零件都要課這 25% 的高額關稅。

根據《彭博社》的報導，美國貿易代表署辦公室表示，這五項零件遭到拒絕是因為「未能證明對這些特定產品徵收額外關稅，將對您（蘋果公司）或美國利益造成嚴重的經濟損害。」

不知是否在執行黑臉白臉策略，這個拒絕消息公佈的同一天，川普亦在社群網站上表揚 Apple 公司，強調 Apple 決定在德州奧斯汀（Austin, Texas）製造新 Mac Pro 帶給當地跟全國供應商數百個工作機會，並恭喜 Apple 團隊及裝配工人。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

川普蘋果Mac Pro貿易戰關稅

INSIDE

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