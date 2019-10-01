親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

優惠整理包／10月1日國際咖啡日 星巴克、7-11買1送1

Google即日起 將以YouTube Music取代Play Music

2019-10-01 08:29楊又肇

先前證實將把Google Play Music與YouTube Music兩項服務合併說法後，Google稍早確認YouTube Music將成為Android 10正式預載App項目，預期取代Google Play Music服務。

分享

依照Google說法，未來YouTube Music將會取代原本Google Play Music，成為Android 10以後版本的預設音樂服務，此外也會同步預載於新款採用Android 9的裝置，或是Pixel系列手機。

不過，目前YouTube Music音樂服務依然僅在特定國家地區推行使用，雖然先前有部分跡象顯示YouTube Music服務將會進駐台灣市場，但連接至YouTube Music官網仍顯示此項服務尚未在台灣地區上線運作，同時YouTube Music App也依然需要自行透過Google Play Store下載安裝。

但若以Google將YouTube Music列為Android 10正式預載App項目情況來看，Google勢必會在適當時間宣布在更多地區提供YouTube Music服務消息。

而未來以YouTube Music取代Google Play Music之後，使用者依然可以透過YouTube Music使用原本Google Play Music功能，其中包含裝置上的音樂播放，以即將音樂檔案上傳至個人儲存空間，並且透過網路串流方式播放功能。

除此之外，YouTube Music依然提供Premium訂閱服務，提供無廣告干擾的影片觀看、背景播放、下載觀看，同時也涵蓋所有YouTube Music服務功能，包含不受廣告干擾、可於背景播放，同時也能下載至裝置離線播放。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

雙足機器人驚人突破！成功挑戰體操前滾翻、跳躍劈腿

2019-09-29 16:48

Uber將在10月於尖峰時段 開放所有紐約用戶呼叫直升機搭乘

2019-10-01 08:31

羅技以8900萬美元 收購開源直播軟體廠商Streamlabs

2019-10-01 08:30

時隔6年 Yahoo再次換上全新品牌標誌設計

2019-09-30 09:40

微軟攜手Google 讓使用者以Google Assistant操作Xbox One

2019-09-30 09:35

物聯網應用持續發展 或許帶動去中心化叢集運算成長

2019-09-29 11:51

與華為、三星、蘋果亦敵亦友 高通期望建立更大市場生態

2019-09-29 11:50

Windows 10作業系統 明年可能達10億使用里程碑

2019-09-29 11:19

蘋果拍片 先上映再上網

2019-09-29 00:06

定位綠牌輕型車款、使用單顆電池就能動的Gogoro VIVA登場

2019-09-26 17:30

與甲骨文攜手混合雲戰略合作 VMware完成與市場主流公有雲合作

2019-09-26 13:44

避開美國禁令影響 Arm、高通期望持續與華為合作

2019-09-26 13:30

專家：再等6至12個月 完美偽造Deepfake將問世

2019-09-25 21:36

作為Facebook加密貨幣Libra交換基礎 美元佔據一半比例

2019-09-25 14:12

IKEA計畫明年達成零排碳目標 未來導入更多太陽能應用設計

2019-09-25 14:08

臉書與特斯拉創辦人都在研究讀心術 「科技洗腦」恐成真？

2019-09-24 15:40

Google證實在台南購地準備擴建資料中心

2019-09-24 13:41

催生Google推出「以圖搜圖」功能 竟是一件印花連衣裙

2019-09-24 08:58

美國政府放寬半成品電子零件關稅豁免 讓蘋果在內廠商持續在美生產電腦

2019-09-24 08:51

亞馬遜過去曾計畫以1500萬美元報價收購Netflix

2019-09-24 08:27

Google針對再生能源投資20億美元 計畫產生1600MW電能

2019-09-24 08:20

臉書10億美元收購心思操控的CTRL-Labs 將結合AR眼鏡

2019-09-24 08:20

Alphabet旗下無人機快遞公司攜手FedEx等公司測試送貨服務

2019-09-22 11:19

Airbnb確定2020年募股上市，可能採取直接上市形式加快市場交易

2019-09-22 11:18

亞馬遜進一步強化無卡交易，吸引更多消費者使用服務

2019-09-21 13:47

小米進駐新光三越首店開幕 可充筆電的行動電源同步上市

2019-09-21 13:46

NBC環球也加入串流影音市場競爭，預計明年4月推出Peacock服務

2019-09-20 12:40

啟用第三代電池交換站 Gogoro Network宣佈推出「自由省」電池資費方案

2019-09-19 20:40

VMware啟用台北新辦公室 推動數位化轉型、擁抱跨雲發展

2019-09-19 20:39

觀點／吸引更多玩家、意見領袖，E3電玩展轉型面臨挑戰

2019-09-19 15:09

華為Mate 30新機發表 不會在歐美開賣

2019-09-19 14:08

Chrome v77推3項新功能 改善文字傳送消失問題

2019-09-19 13:16

歐美都不賣 華為Mate 30卻選在德國慕尼黑辦發表會

2019-09-19 10:48

AI掀起交通革命 打造自駕車與城市路網

2019-09-18 21:40

HTC與比特幣交易所Bitcoin.com合作 讓區塊鏈手機EXODUS 1預載比特幣加密錢包

2019-09-18 08:39

明年5月下旬展開 微軟提前決定Build 2020開發者大會活動時間

2019-09-18 08:36

Google發出硬體發表會邀請函 Pixel 4即將登場！

2019-09-17 16:13

Dell Technologies不僅強調企業應投入數位化轉型 更說明多雲運作重要性

2019-09-17 15:44

HTC找來前Orange高層接任執行長 王雪紅續任董事長

2019-09-17 15:44
看更多

熱門文章

他換iPhone 11才2天就想賣 後悔「還是小米好 」

2019-09-30 14:28

Excel選取5招必殺技 全選、跳著選還能做「斑馬線」

2019-09-30 15:00

蘋果iPhone 11 Pro系列 中國官網缺貨

2019-09-30 11:25

換上90Hz畫面更新率螢幕、S855+處理器的OnePlus 7T登場

2019-09-30 09:36

時隔6年 Yahoo再次換上全新品牌標誌設計

2019-09-30 09:40

新色美、價親民 iPhone 11系列陸熱賣

2019-09-30 13:25

NVIDIA用人工智慧技術 線上直播能輕易去背

2019-09-30 09:37

一加正式揭曉電視產品 同時支援Google、亞馬遜數位助理服務

2019-09-30 09:38

Razer新款Nari Ultimate耳機可隨著Xbox One遊戲產生震動效果

2019-09-30 09:40

微軟攜手Google 讓使用者以Google Assistant操作Xbox One

2019-09-30 09:35

免越獄即可下載更多非蘋果認可app 第三方下載商店AltStore引起關注

2019-10-01 08:28

Google即日起 將以YouTube Music取代Play Music

2019-10-01 08:29

動手玩／採用織紋材質 Seagate Backup Plus Ultra Touch外接行動硬碟

2019-10-01 08:30

Uber將在10月於尖峰時段 開放所有紐約用戶呼叫直升機搭乘

2019-10-01 08:31

羅技以8900萬美元 收購開源直播軟體廠商Streamlabs

2019-10-01 08:30

針對大眾化直播需求 Razer打造可顯示圖像收音麥克風

2019-10-01 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top