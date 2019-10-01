Google即日起 將以YouTube Music取代Play Music

先前證實將把Google Play Music與YouTube Music兩項服務合併說法後，Google稍早確認YouTube Music將成為Android 10正式預載App項目，預期取代Google Play Music服務。

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依照Google說法，未來YouTube Music將會取代原本Google Play Music，成為Android 10以後版本的預設音樂服務，此外也會同步預載於新款採用Android 9的裝置，或是Pixel系列手機。

不過，目前YouTube Music音樂服務依然僅在特定國家地區推行使用，雖然先前有部分跡象顯示YouTube Music服務將會進駐台灣市場，但連接至YouTube Music官網仍顯示此項服務尚未在台灣地區上線運作，同時YouTube Music App也依然需要自行透過Google Play Store下載安裝。

但若以Google將YouTube Music列為Android 10正式預載App項目情況來看，Google勢必會在適當時間宣布在更多地區提供YouTube Music服務消息。

而未來以YouTube Music取代Google Play Music之後，使用者依然可以透過YouTube Music使用原本Google Play Music功能，其中包含裝置上的音樂播放，以即將音樂檔案上傳至個人儲存空間，並且透過網路串流方式播放功能。

除此之外，YouTube Music依然提供Premium訂閱服務，提供無廣告干擾的影片觀看、背景播放、下載觀看，同時也涵蓋所有YouTube Music服務功能，包含不受廣告干擾、可於背景播放，同時也能下載至裝置離線播放。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》