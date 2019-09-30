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微軟攜手Google 讓使用者以Google Assistant操作Xbox One

2019-09-30 09:35楊又肇

先前與亞馬遜合作整合Alexa數位助理服務之後，微軟稍早宣布與Google攜手合作，將從即日起透過軟體更新方式，把Google Assistant數位助理服務應用帶到Xbox One遊戲主機。

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而使用方式基本上會與Cortana相同，使用者僅需透過支援Google Assistant的手機，或是連網裝置，並且透過下達「Hey Google, turn on Xbox」口語指令，即可開啟Xbox One，或是將其關閉。

現階段可以實現操作功能，包含主機電源開啟、關閉，以及執行特定遊戲或應用服務，另外也能對應內容暫停或重啟，或是調整音量與截取螢幕圖像。

不過，目前相關操作指令依然僅限英文，同時現階段也僅先以beta形式提供測試，但Google與微軟接下來將會在此項應用加入支援更多語言，預計會在今年秋季稍晚時候推出正式版本。

目前所有持有Xbox One主機的Google Assistant使用者都能加入beta測試，只要在個人Google帳號連接裝置加入Xbox One，即可參與此測試項目。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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