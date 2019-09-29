雙足機器人驚人突破！成功挑戰體操前滾翻、跳躍劈腿

Credit: Boston Dynamics / 蜜雅截圖 分享 facebook

對人形機器人 Atlas 來說，跑酷運動已經確定難不倒它了！美國公司「波士頓動力」熱騰騰剛釋出的影片中， Atlas 展示了體操的幾種標準動作——包括倒立、前滾翻、轉體和跳躍劈腿！

分享 facebook

對人形機器人 Atlas 來說，跑酷運動（ Parkour ，源自法文）已經確定難不倒它了！美國公司「波士頓動力」（Boston Dynamics）熱騰騰剛釋出的影片中， Atlas 展示了體操的幾種標準動作——包括倒立、前滾翻、轉體和跳躍劈腿！

這已經是 Atlas 的第二支跑酷影片，上一支影片在近一年前釋出，展示了偵測及跳躍跨過障礙和連續躍上跳箱等動作，以雙足機器人來說相當不簡單！

這次影片又有更驚人的突破，例如每次前翻都會有相當大的前衝動力，但是以影片看來它絲毫沒有失去平衡過，充分展現 Atlas 具有優越的協調與平衡能力。

Boston Dynamics 公司表示，他們把每個動作詳細拆解至可以重現的細微動作，然後把演算法最佳化以高度描述這些細微動作，新的運作方式讓 Atlas 機器人可以更平穩地做出連續動作，這個新技術使得動作比以前快上許多，成功率更是提高至八成！

如果前滾翻、倒立、跳躍中劈腿這些動作成功率有 80% 的話，說實在已經贏過不少沒在運動的人類了吧⋯⋯

Credit: Boston Dynamics / 蜜雅截圖 分享 facebook

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》