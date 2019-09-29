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與華為、三星、蘋果亦敵亦友 高通期望建立更大市場生態

2019-09-29 11:50楊又肇

針對與華為、三星、蘋果處於亦敵亦友的市場關係，Qualcomm市場營銷資深副總裁Pete Lancia表示，就Qualcomm的立場而言，主要還是聚焦在擴大市場生態規模，同時志在打造更多技術突破產品，並且將不可能變成可能，因此並不在意與華為、三星或蘋果處於這樣尷尬的關係。

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Pete Lancia說明，Qualcomm目前於市場發展模式並非期望作為資源壟斷者，而是希望能進一步將市場生態擴大，例如在5G網路技術發展裡，本身便針對共用標準貢獻不少技術，甚至進一步讓市場過去普遍認為不可能實現的毫米波應用成真，讓現行5G網路技術除了可以透過6GHz以下頻段穩定傳輸，更可藉由毫米波實現更高速傳輸效果。

另一方面，對於市場普遍可見的Wi-Fi或藍牙技術應用，Qualcomm也設法將旗下技術做到最好，讓使用者能透過更好的連線品質穩定上網，同時也能作為5G網路技術應用輔助資源，而非只是像其他廠商僅藉由標準技術打造應用產品，而是希望能讓使用者有更好的操作體驗。

對於本身與華為、三星、蘋果呈現亦敵亦友的市場關係，Pete Lancia認為並不影響Qualcomm既有發展方向，反而能刺激市場有更多不同技術發展，並且讓市場能有更多選擇。

舉例來說，Qualcomm本身與華為之間存有處理器供應合作關係，但是在5G連網技術發展卻是處於競爭關係，而這樣的關係則會促使華為在5G網路貢獻更多技術。而與三星之間的關係，除了處理器供應合作之外，更委任三星協助生產處理器，但在處理器產品方面卻與三星互為競爭關係。

而先前才與蘋果達成和解共識，甚至簽署多年技術授權合作，蘋果則是在後續收購Intel數據晶片業務，並且計畫打造自有5G連網晶片，但Qualcomm認為這樣的發展並不會構成影響，甚至能讓市場需求增加更多選擇。

以自身立場而言，將市場更多不可能變成可能，並且提供更好技術應用產品，讓使用需求能有更多選擇，Qualcomm預期這樣的發展才能帶動正向成長。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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