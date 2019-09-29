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Windows 10作業系統 明年可能達10億使用里程碑

2019-09-29 11:19楊又肇

依照微軟Windows暨裝置事業群副總裁Yusuf Mehdi於Twitter分享消息，表示目前全球地區的Windows 10安裝使用人數已經累積超過9億。

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相比今年3月公布數據，微軟在過去近半年時間內累積成長約1億名Windows 10使用人數，不少因素有可能與舊版Windows作業系統已達技術支援年限，同時近年來也有不少Windows PC產品銷售有關，同時也因為微軟持續透過各種方式呼籲消費者盡可能升級到新版Windows 10，甚至簡化消費者安裝Windows 10的困難度，藉此吸引更多人使用，使得Windows 10使用人數得以增長。

而依照這個速度來看，預期微軟將可在2020年迎接Windows 10使用人數衝破10億的里程碑，藉此達成2015年時預告將讓Windows 10使用人數超過10億的目標。

雖然比起當年預告設定時間晚了一些，但以Windows 10使用人數成長速度來看，其實也成為微軟有史以來使用人數規模成長最快的作業系統，同時也成為目前使用人數眾多的作業系統之一，甚至衍生建立的市場生態鏈更是牽動龐大經濟規模。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows 10微軟作業系統Windows

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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