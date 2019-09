Windows 10作業系統 明年可能達10億使用里程碑

依照微軟Windows暨裝置事業群副總裁Yusuf Mehdi於Twitter分享消息,表示目前全球地區的Windows 10安裝使用人數已經累積超過9億。

相比今年3月公布數據,微軟在過去近半年時間內累積成長約1億名Windows 10使用人數,不少因素有可能與舊版Windows作業系統已達技術支援年限,同時近年來也有不少Windows PC產品銷售有關,同時也因為微軟持續透過各種方式呼籲消費者盡可能升級到新版Windows 10,甚至簡化消費者安裝Windows 10的困難度,藉此吸引更多人使用,使得Windows 10使用人數得以增長。

而依照這個速度來看,預期微軟將可在2020年迎接Windows 10使用人數衝破10億的里程碑,藉此達成2015年時預告將讓Windows 10使用人數超過10億的目標。

雖然比起當年預告設定時間晚了一些,但以Windows 10使用人數成長速度來看,其實也成為微軟有史以來使用人數規模成長最快的作業系統,同時也成為目前使用人數眾多的作業系統之一,甚至衍生建立的市場生態鏈更是牽動龐大經濟規模。

#Windows10 is on more than 900M devices! Thanks to our customers, we added more new Windows 10 devices in the last 12 months than ever before. From PCs to HoloLens to Xbox to Surface Hub, Windows continues to power innovation—with more to come next week! https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/38fKk50IEH