定位綠牌輕型車款、使用單顆電池就能動的Gogoro VIVA登場

日前宣布啟用第三代電池交換站，同時也推出「自由省」電池資費方案後，Gogoro今日 (9/26)果然也如市場猜測地推出全新車款Gogoro VIVA，並且成為Gogoro用於搶攻50cc排氣量的輕型機車市場，更確認將以單顆電池即可運作，配合進一步輕量化的車身設計，最遠可在滿電情況下騎乘85公里距離。

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而售價更在補助後壓在新台幣25980元起跳價位，原廠更提供2年保固與首2年4次快保免費服務，往後每5000公里或每6個月使用快保服務，也僅需在每年花費新台幣386元。另外配合近期提出的「自由省」電池資費方案，以每月新台幣299元計費，更可在相同資費比先前車款能多騎32%行駛里程，因此強調比起傳統燃油車更加「划算」。

至於在車身設計部分，命名顯然是為了避開數字「4」，進而以Gogoro VIVA為稱的新車，幾乎可視為Gogoro系列車款的「小綿羊」款。

不僅在車身斜板部分以幾乎是圓柱形式呈現，甚至前土除更與腳踏板整合，而輪框更縮減為10吋規格，龍頭部分也進一步精簡，就連顯示車速等資訊的面板也進一步縮小，藉此讓使用者能更加方便騎乘，同時也更方便停放在路邊停車格，車身更延續Gogoro 3的耐刮、容易以鮮豔顏色輸出製作的PP材質 (聚丙烯)打造，因此同樣具備耐曬、抗刮且抗撞的使用特性。

整體重量包含單顆電池僅有80公斤，並且採用整合式設計的輪轂馬達，在標榜不會過熱、無需額外齒輪油保養情況下，可藉由3000W輪輸出功率提供約4.02匹馬力的動力表現，安全極速則會控制在時速50公里，因此定位基本上就是完全符合城市內短程通勤使用需求。但針對行車過程必要的超車，或是從坡度較高的地下停車場離開情況，Gogoro VIVA依然提供可切換瞬間動力輸出的方格旗動力模式。

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由於採用更輕重量，加上有速度上的限制，因此即便僅使用單顆電池作為動力輸出來源，Gogoro VIVA依然可以提供相同，甚至更遠的騎乘距離，同時也依然可提供兩人共乘使用模式，同時Gogoro原廠也推出包含車身保護套配件，以及可裝載車架等配件，標榜可讓車主有超過150萬種配件組合選擇，讓Gogoro VIVA車主能以更有個性化形式打造車輛風格。

另外，因為採用10吋框設計，Gogoro VIVA最低僅有74公分，比起Gogoro 2 Delight還低，車身龍頭也因為縮減，變得更容易在路邊停車格停放，但依然維持提供前後碟煞，以及雙避震器設計，車廂內更因為採用單電池座設計，雖然比起Gogoro 2更小，依然可以放置第二頂安全帽，此外也能透過GoCharger進行充電。

至於啟動方式也是透過NFC感應卡，或是透過app以手機開啟，但感應位置則是在車殼貼近車尾部分的側面。顏色部分則分別推出石榴紅、萊姆灰、芥末黃、薄荷藍、海鹽白五款以撞色形式打造配色。

相比先前推行車款，Gogoro VIVA顯然期望藉由更多配件讓車輛能有豐富的個性化表現，並且期望透過更親民價格吸引更多人加入使用，同時也能再次改變市場對於電動車的看法。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》