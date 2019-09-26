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川普自清變自爆？彈劾風暴：白宮公布烏克蘭門備忘錄

避開美國禁令影響 Arm、高通期望持續與華為合作

2019-09-26 13:30楊又肇

在稍早於中國深圳舉辦的活動中，Arm透露在清理旗下產品清單之後，確認將可持續向華為旗下海思半導體提供V8以後的架構技術，意味華為日後將可不受中美貿易競爭影響，依然可持續取得新版Arm技術授權，藉此打造全新處理器產品。

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先前原本有不少看法認為，由於Arm不少處理器設計與技術應用源自美國境內團隊，因此可能涉及美國政府將華為列入技術出口限制名單影響，因此可能造成華為日後無法從Arm方面獲得新版處理器設計與技術授權。而Arm在當時的回應說法，則是保守地說明會遵從美國政府指示暫停向華為提供授權。

但在稍早說明中，Arm則是表示在清理旗下產品清單之後，釐清旗下V8架構設計，或是之後預計推出的V9設計架構都是基於英國團隊打造技術，因此將不受美國政府禁令影響，依然可以向華為提供授權，使其海思半導體依然可以使用Arm授權設計打造處理器產品。

而在使之前，華為也已經表示本身已經在既有架構設計取得Arm永久授權，而此次Arm進一步說明旗下架構設記不受美國政府禁令影響，更意味未來華為旗下處理器產品依然可以獲得Arm最新技術支援。

另一方面，Qualcomm執行長Steve Mollenkopf在稍早受訪時，更透露目前正在尋求重新向華為銷售處理產品的可行辦法，並且希望維持與華為長期合作。不過，Steve Mollenkopf並未透露預計向華為恢復銷售的處理器產品細節。

以Qualcomm過往向華為銷售的處理器產品，多半是基於中階產品設計規格在華為的高階旗艦手機依然採用本身海思半導體製作產品。而Qualcomm之所以希望持續與華為合作，不僅因為華為目前在全球市場手機出貨量相當可觀，另一方面也希望鞏固中國境內合作。

畢竟對於Qualcomm而言，除了持續與中國境內手機廠商合作，更希望能在即將成為全球最大5G網路發展市場的中國挖掘更多獲利機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為ArmQualcomm

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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