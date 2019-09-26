與甲骨文攜手混合雲戰略合作 VMware完成與市場主流公有雲合作

VMware稍早宣布與甲骨文建立混合雲戰略合作，預計在甲骨文旗下Oracle Cloud提供全新Oracle Cloud VMware Solution服務，讓使用甲骨文雲端服務的企業也能輕易執行基於VMware技術的工作負載。

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而加入與甲骨文的合作，VMware也完成與AWS、Google Cloud、微軟Azure、IBM Cloud在內市場主要公有雲服務合作，讓企業端無論採用什麼樣的公有雲服務，都能透過Vmware技術佈署各類雲端應用服務。

在與甲骨文的合作裡，企業用戶將可運用甲骨文或VMware的企業級軟體，以及雲端解決方案進行雲端遷移，並且能在甲骨文雲端基礎架構上執行VMware Cloud Foundation，或是將本身在VMware vSphere的工作負載移轉到甲骨文旗下第二代雲端基礎架構中，進而發揮混合雲應用效益。

在此合作之下，甲骨文也將成為VMware Cloud Provider計畫的合作夥伴之一，並且由甲骨文與其合作夥伴提供銷售Oracle Cloud VMware Solution解決方案，並且提供相關技術茲支援。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》