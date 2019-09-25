專家：再等6至12個月 完美偽造Deepfake將問世

▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像 分享 facebook Deepfake 專家曾說「數年之內」還不用太擔心 ，但他現今則表示：再等 6 至 12 個月，完美偽造的 Deepfake 將問世！

Deepfake 藝術家、同時也是南加州大學資訊工程副教授 Hao Li，本週在 MIT 大會上，利用 Deepfake 技術展示「虛擬俄羅斯總統普丁」影像，並對媒體表示，只要再等 6 到 12 個月左右，完美偽造、難以辨認真假的 Deepfake 將問世。

根據 Business Insider 報導，雖然 Hao Li 之前曾預估「數年之內」還不會出現難以檢測真假的 Deepfake，但隨著中國市場名為「Zao」的換臉 App 爆紅，讓他發現這項技術應用進展比預期中快，並重新調整 Deepfake 技術普及的時間表。

Hao Li 認為，雖然多數 Deepfake 可輕易用肉眼辨別，但仍有些完美偽造的 Deepfake 讓人幾乎難分真假；而隨著該技術進展愈來愈快，在不久遠未來，我們也必須找出其他解決方法來辨識 Deepfake，例如：訓練更多數據並應用在檢測 Deepfake 上等。

Deepfake 是英文 deep learning（深度學習）和 fake（偽造）兩個詞彙的混合，指透過 AI 人工智慧的影像合成技術，把圖像、影片疊加到目標圖像或影片上，產出偽造的影像資料，後來也常被用於散播虛假名人性愛影片、假新聞、假資訊等，

評論認為，隨著 AI 人工智慧快速進展，Deepfake 已經變得愈來愈「完美」，要從被竄改、偽造的影像中解密也因此變得愈來愈困難。當美國正準備進入舉世矚目的 2020 年總統大選時，Deepfake 技術的問世和進展，也敲響了網路假資訊流傳的警鐘。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》