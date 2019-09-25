親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

中石化回馬槍讓到手京華城飛了？興富發「輸了就是輸了」

專家：再等6至12個月 完美偽造Deepfake將問世

2019-09-25 21:36INSIDE

▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
分享
Deepfake 專家曾說「數年之內」還不用太擔心 ，但他現今則表示：再等 6 至 12 個月，完美偽造的 Deepfake 將問世！

Deepfake 藝術家、同時也是南加州大學資訊工程副教授 Hao Li，本週在 MIT 大會上，利用 Deepfake 技術展示「虛擬俄羅斯總統普丁」影像，並對媒體表示，只要再等 6 到 12 個月左右，完美偽造、難以辨認真假的 Deepfake 將問世。

根據 Business Insider 報導，雖然 Hao Li 之前曾預估「數年之內」還不會出現難以檢測真假的 Deepfake，但隨著中國市場名為「Zao」的換臉 App 爆紅，讓他發現這項技術應用進展比預期中快，並重新調整 Deepfake 技術普及的時間表。

Hao Li 認為，雖然多數 Deepfake 可輕易用肉眼辨別，但仍有些完美偽造的 Deepfake 讓人幾乎難分真假；而隨著該技術進展愈來愈快，在不久遠未來，我們也必須找出其他解決方法來辨識 Deepfake，例如：訓練更多數據並應用在檢測 Deepfake 上等。

Deepfake 是英文 deep learning（深度學習）和 fake（偽造）兩個詞彙的混合，指透過 AI 人工智慧的影像合成技術，把圖像、影片疊加到目標圖像或影片上，產出偽造的影像資料，後來也常被用於散播虛假名人性愛影片、假新聞、假資訊等，

評論認為，隨著 AI 人工智慧快速進展，Deepfake 已經變得愈來愈「完美」，要從被竄改、偽造的影像中解密也因此變得愈來愈困難。當美國正準備進入舉世矚目的 2020 年總統大選時，Deepfake 技術的問世和進展，也敲響了網路假資訊流傳的警鐘。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI假新聞藝術家deepfake

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。

相關新聞

作為Facebook加密貨幣Libra交換基礎 美元佔據一半比例

2019-09-25 14:12

IKEA計畫明年達成零排碳目標 未來導入更多太陽能應用設計

2019-09-25 14:08

臉書與特斯拉創辦人都在研究讀心術 「科技洗腦」恐成真？

2019-09-24 15:40

Google證實在台南購地準備擴建資料中心

2019-09-24 13:41

催生Google推出「以圖搜圖」功能 竟是一件印花連衣裙

2019-09-24 08:58

美國政府放寬半成品電子零件關稅豁免 讓蘋果在內廠商持續在美生產電腦

2019-09-24 08:51

亞馬遜過去曾計畫以1500萬美元報價收購Netflix

2019-09-24 08:27

Google針對再生能源投資20億美元 計畫產生1600MW電能

2019-09-24 08:20

臉書10億美元收購心思操控的CTRL-Labs 將結合AR眼鏡

2019-09-24 08:20

理性和感性的結合，「新型態體驗電商」打造有溫度的網購體驗

2019-09-23 00:00

Alphabet旗下無人機快遞公司攜手FedEx等公司測試送貨服務

2019-09-22 11:19

Airbnb確定2020年募股上市，可能採取直接上市形式加快市場交易

2019-09-22 11:18

亞馬遜進一步強化無卡交易，吸引更多消費者使用服務

2019-09-21 13:47

小米進駐新光三越首店開幕 可充筆電的行動電源同步上市

2019-09-21 13:46

NBC環球也加入串流影音市場競爭，預計明年4月推出Peacock服務

2019-09-20 12:40

啟用第三代電池交換站 Gogoro Network宣佈推出「自由省」電池資費方案

2019-09-19 20:40

VMware啟用台北新辦公室 推動數位化轉型、擁抱跨雲發展

2019-09-19 20:39

觀點／吸引更多玩家、意見領袖，E3電玩展轉型面臨挑戰

2019-09-19 15:09

華為Mate 30新機發表 不會在歐美開賣

2019-09-19 14:08

Chrome v77推3項新功能 改善文字傳送消失問題

2019-09-19 13:16

歐美都不賣 華為Mate 30卻選在德國慕尼黑辦發表會

2019-09-19 10:48

AI掀起交通革命 打造自駕車與城市路網

2019-09-18 21:40

HTC與比特幣交易所Bitcoin.com合作 讓區塊鏈手機EXODUS 1預載比特幣加密錢包

2019-09-18 08:39

明年5月下旬展開 微軟提前決定Build 2020開發者大會活動時間

2019-09-18 08:36

Google發出硬體發表會邀請函 Pixel 4即將登場！

2019-09-17 16:13

Dell Technologies不僅強調企業應投入數位化轉型 更說明多雲運作重要性

2019-09-17 15:44

HTC找來前Orange高層接任執行長 王雪紅續任董事長

2019-09-17 15:44

不再忘記保存手機資料 Google One新增裝置備份功能

2019-09-16 13:03

NVIDIA讓機器手臂更容易抓取空間中任一位置的物體，而且不會夾壞

2019-09-16 13:03

Apple TV+公布上線資訊後，迪士尼執行長宣布辭去蘋果董事會

2019-09-16 13:03

面對加州新法，Uber首席法律顧問表示不會將合作司機轉為正式雇員

2019-09-14 09:34

Google再次更新搜尋排序機制，提高原創內容可見度

2019-09-14 09:33

未先知會歐盟監管機構，法院裁決德國媒體無法要求Google賠償侵權費用

2019-09-14 09:32

檢察長查Google壟斷 要求提供大量文件解釋廣告運作

2019-09-11 08:28

foodpanda在台經營7週年 將擴展餐飲外送範圍至更多城市

2019-09-10 15:50

新版Google Assistant或許能幫使用者等待漫長電話接通

2019-09-10 09:08

趕在蘋果推出類似產品前 Tile與Google Assistant深入合作

2019-09-10 08:54

First Data攜手Visa用三星手機打造更便利的行動收款裝置

2019-09-09 15:05

開始徵詢合作司機意見，Uber可能進軍小額借貸金融市場

2019-09-09 15:04
看更多

熱門文章

新iPhone廣角鏡很雷？ 網美試用1天拋售：XS比較好

2019-09-25 11:18

LINE傳照片不再洗版 3大平台都能使用

2019-09-25 12:06

iOS 13.1續災情、iPhone 11狂耀光 網疑：Deep Fusion在哪？

2019-09-25 18:06

電信祭優惠搶客 限定資費、iPhone XR降價通通有

2019-09-25 12:48

iOS 13.1上線了 傳檔更精準改善捷徑與地圖功能

2019-09-25 12:12

外資：iPhone 11熱賣 但恐難補降價損失

2019-09-25 14:21

消費者傾向低價型號 iPhone平均銷售價格量料將下滑

2019-09-25 10:38

iPhone 11實機拆解 功能應用略遜於iPhone 11 Pro系列

2019-09-25 13:34

iPhone 11系列夯 台灣大三成申辦戶選用手機保險專案

2019-09-25 14:34

iPadOS配合iOS 13.1一同來到 macOS 10.15 Catalina也準備更新

2019-09-25 17:56

網站爆料指出 Google將推出新款筆電Pixelbook Go

2019-09-25 13:25

蘋果首搭18W快充 iPhone 11 Pro充飽電只需102分鐘

2019-09-25 21:54

專家：再等6至12個月 完美偽造Deepfake將問世

2019-09-25 21:36

動手玩／換上三鏡頭、A13 Bionic處理器的iPhone 11 Pro Max

2019-09-25 14:21

高通強調5G網路將推動更大市場改革 認為6G網路不會太遠

2019-09-25 14:45

Intel預期在Tiger Lake之後 讓筆電、桌機處理器維持相同製程設計

2019-09-25 14:12

作為Facebook加密貨幣Libra交換基礎 美元佔據一半比例

2019-09-25 14:12

Razer更新17吋Blade Pro 換上Comert Lake處理器與4K 120Hz螢幕

2019-09-25 13:27

IKEA計畫明年達成零排碳目標 未來導入更多太陽能應用設計

2019-09-25 14:08

消費者技術協會提出8K電視產品規格認證標章 明年正式啟用

2019-09-25 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top