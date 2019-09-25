作為Facebook加密貨幣Libra交換基礎 美元佔據一半比例

針對歐洲地區對於旗下加密貨幣Libra應用的質疑，Facebook稍早在回覆給德國議員Fabio De Masi信件表示，將以政府法定貨幣為基礎的Libra分別會以50%的美元比例，配合歐元、英鎊、日圓與新加坡幣構成。

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依照Facebook的說法，作為Libra基礎的法定貨幣中，美元將佔50%比例，歐元則佔18%、日圓佔約14%，英鎊佔比為11%，而新加坡幣則佔7%。

就先前Facebook說明，Libra將會以現有政府法定貨幣為基礎，其中包含各國政府法定發行貨幣，或是短期政府債券，以及等值黃金等資產，相比目前多數加密貨幣以比特幣等主流加密貨幣作為交換基礎的情況，相對更加穩定，同時也不會有刻意炒作情況。

不過，對於Facebook推動Libra加密貨幣應用，目前不僅歐洲地區國家政府表示持疑，就連美國政府也有意見，認為一旦Facebook計畫跨入銀行相關業務發展，必然需要遵守相關法令規範，至於印度政府則是已經表明不會允許Facebook在印度境內推行Libra服務。

而為了推動Libra加密貨幣服務，Facebook表示將會進一步與政府機構溝通，讓政府單位能對此將加密貨幣有更全盤了解，同時也配合質詢說明有關此項加密貨幣服務細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》