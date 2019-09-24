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臉書與特斯拉創辦人都在研究讀心術 「科技洗腦」恐成真？

2019-09-24 15:40未來城市@天下 文‧編輯部

臉書的計畫部門Reality Labs在科學期刊《Nature Communications》上發表最新研究：透過非侵入式的電腦識讀裝置讀取神經訊息，就能判斷大腦的想表達的訊息，並且即時化作文字。他們預言，未來人們不再需要打字，只要用「想」的，電腦就會自動幫你打出來。

馬斯克的新創公司「Neuralink」則研發一款類似「縫紉機」的小型裝置—將裝了電極的細線植入大腦，讓腦波訊號連結上電腦，透過思想就能遙控外在裝置，如能讓身障或癱瘓者運用，控制機械手臂或輪椅器具，是醫療的一大進步。

擔心人權被侵犯，科學家提出四項基本權利

不過，解密大腦訊息的讀心術快速發展，也令人憂心若技術被不當利用，未來會不會連人們腦中的思想，都不再是隱私秘密？

瑞士蘇黎世聯邦理工學院的神經科學家蘭卡（Marcello Lenka），就提出了他的疑慮：「我很擔心大腦數據會被用在商品行銷上。」

許多公司透過大腦數據了解消費者的喜好，與購買的決策機制後，就會設法投其所好，讓消費者不知不覺中提高了購買意願，這過程就相當於「洗腦」。

蘭卡曾在2017年發表文章《神經科技時代應具有的四項特定權利》（Four Specific Rights for the Neurotechnology Age），指出人們與政府應重視人權保障，並立刻訂出法案明確規範大腦讀取的科技運用；否則若這項技術被濫用，將為人權帶來前所未有的災難。

圖片來源／ingimage
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這四項特定權利分別是：

1. 認知自由的權利（The right to cognitive liberty）：你至少應有選擇是否接受神經科技的權利。在中國，已有一些公司強迫員工配戴移動式裝置，監控他們工作時的位置與生理狀態；美國軍隊也正尋求運用神經科技，使軍人更加服從，甚至能使他們減少同情心，增強好鬥力。

礙於組織的絕對權威，這些雇員與軍人無從拒絕戴上神經裝置，拒絕的自由遭受嚴重侵犯。

2.心智隱私的權利（The right to mental privacy）：人應有選擇公開大腦資訊，或保障思想隱私的權利，否則可能被當權者用來肆意審問或研究。正如美國《憲法》保障人民有保持緘默與拒絕自我認罪的權利；到了大腦識讀時代，仍應該保有此項權益。

3.心智健全的權利（The right to mental integrity）：人應被保障不被神經科技傷害身體與心智。

大腦識讀除了能讀取神經訊息，未來也可能被反其道「輸入」特定的訊息給大腦，達成名符其實的「洗腦」。試想，如果有心人士駭入臉書或Neuralink系統，就能輕易竊取資料，並且輸入特定資訊到腦中，對心智的危害難以想像。

4.心理連貫的權利（The right to psychological continuity）：未經個人授權的心智改變不應該發生。

曾經發生一起案例，一位有癲癇症的女性患者，在植入大腦識讀裝置後，漸漸感覺與裝置產生共生關係，甚至以為裝置變成了她；後來該公司不幸破產，強制將裝置從患者身上移除時，女病患非常崩潰，認為就像失去了她自己。

從這個案例可以發現，「大腦裝置對心理的影響不只在植入時，移除後也會有嚴重影響，」蘭卡指出事情的重要性。

更令人擔憂的，是大腦資訊一旦被運用在商業行銷，人們可能在消費時被洗腦，進而買了不需要的東西，自己卻不知道到底發生了什麼事，「最後可能連對事實真假判斷的能力都失去了。」

大腦識讀科技，是有錢有權的人才玩得起的研究；若不保障個人權益，將來可能連大腦這個最終的隱私避難所，都不再擁有。

「全文轉載自未來城市(你的秘密不是你的秘密！臉書與特斯拉創辦人都在研究「讀心術」，「科技洗腦」恐成真)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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