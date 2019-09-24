催生Google推出「以圖搜圖」功能 竟是一件印花連衣裙

2001年7月12日正式上線運作的Google圖片搜尋服務 (Google Image)，主要是因為在2000年的葛萊美頒獎典禮中，由珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)身著由Versace設計的經典綠色叢林印花連衣裙吸引眾多網友熱搜，因而在隔年由Google正式推出此項服務，並且讓眾人更容易透過Google搜尋服務查找相同或相似圖像內容，甚至可以以圖找圖。

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因為圖片搜尋服務的推出，使得Google搜尋服務開始能夠以關鍵字詞查找圖片內容，而使用者也能透過上傳圖片方式尋找相同，或是相似圖像內容，促使Google搜尋系統服務使用流量持續成長，甚至造就後來Google以影像視覺比對內容的技術持續成長，目前使用者甚至能直接透過Google Lens服務，藉由手機鏡頭拍攝尋找相似物品，或是透過圖像分析方式翻譯圖像文字內容等應用。

而為了慶祝Google圖片搜尋上線運作18週年，Google與Versace攜手合作，不僅再次由珍妮佛洛佩茲身著重新設計的同款式綠色叢林印花連衣裙進行展示，同時更以Google旗下虛擬實境繪圖應用服務Tilt Brush呈現數位化藝術，藉此讓走秀台充滿不同視覺效果，另外更以Google Assistant展示數位化互動。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》