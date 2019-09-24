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美國政府放寬半成品電子零件關稅豁免 讓蘋果在內廠商持續在美生產電腦

2019-09-24 08:51楊又肇

由於中美貿易影響，使得部分在中國境內組裝完成的半成品電子零件，必須支付高額關稅才能引進美國，無形中對於在美國境內生產電腦設備，或是經營客製化電腦組裝廠商面臨成本增加問題。不過，稍早由美國貿易代表署公開文件顯示，由蘋果提出的15項關稅豁免申請中，有10項與半成品電子零件相關項目獲得批准，意味將可讓蘋果在內生產電腦設備廠商免於受到進口關稅影響。

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在美國貿易代表署所公布文件所提及10項批准關稅豁免項目中，分別包含電路板、電源供應器等半成品電子零件，對於蘋果及其他在美國境內生產電腦產品的廠商來說，將能減少不少額外成本支出。

而此舉對於諸如Intel、AMD、NVIDIA在內部分產品選擇於中國境內組裝產品，並且以進口形式引進美國銷售的情況同樣有利，甚至能讓美國境內DIY市場，或是針對客訂需求打造電腦產品的銷售服務免於零組件價格上漲影響。

今年曾有消息指稱蘋果將美國境內的Mac產品移轉到中國，其中部分原因便與中美貿易戰爭所產生額外關稅有關，而蘋果在後續也持續向美國政府表示想法，甚至強調希望繼續在美國境內生產Mac產品。

尤其在蘋果今年宣布推出全新Mac Pro機種，一旦必須承受額外累加關稅成本，反而會促使蘋果決定將整個產線外移，藉此尋求更低的製造成本，以便因應相對增加的關稅成本支出。

或許是考量上述情況，因此美國政府後續在關稅調整退讓，藉由增加關稅豁免項目，以利能使蘋果在內廠商能持續留在美國境內製造產品，甚至能進一步擴大在美投資。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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