亞馬遜過去曾計畫以1500萬美元報價收購Netflix

依照Netflix共同創辦人Marc Randolph近期推出新書《That Will Never Work: The Birth of Netflix and The Amazing Life of a Idea》內容,透露在1998年剛成立Netflix幾個月時間中,亞馬遜曾計畫以1500萬美元報價收購Netflix。

當時Netflix並未同意此項交易,同時另一名共同創辦人,同時為現任執行長Reed Hastings認為亞馬遜出價過低,認為Netflix有能力持續壯大,並且能讓市值超越亞馬遜所提出報價。不過,就當時Marc Randolph的看法,則認為若接受亞馬遜提議收購,將能解決當時Netflix面臨仍沒有實質營利的問題。

從Netflix一開始結合DVD租賃的使用模式,到目前以串流影音服務形式運作,甚至在近幾年開始跨出美國,進軍全球市場發展,轉眼間已經成為吸引不少人使用,並且主打原創影音內容的服務平台,同時也讓Netflix市值持續成長。

雖然Netflix並未轉讓給亞馬遜,而亞馬遜後續也推行自有串流影音服務Prime Video,但雙方確實有過短暫合作,當時透過Netflix平台提供導向亞馬遜網站購買實體DVD的作法,Marc Randolph透露為亞馬遜增加不少業績,但反觀從亞馬遜服務導回流量卻不盡理想。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》