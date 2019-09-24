亞馬遜過去曾計畫以1500萬美元報價收購Netflix

依照Netflix共同創辦人Marc Randolph近期推出新書《That Will Never Work： The Birth of Netflix and The Amazing Life of a Idea》內容，透露在1998年剛成立Netflix幾個月時間中，亞馬遜曾計畫以1500萬美元報價收購Netflix。

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當時Netflix並未同意此項交易，同時另一名共同創辦人，同時為現任執行長Reed Hastings認為亞馬遜出價過低，認為Netflix有能力持續壯大，並且能讓市值超越亞馬遜所提出報價。不過，就當時Marc Randolph的看法，則認為若接受亞馬遜提議收購，將能解決當時Netflix面臨仍沒有實質營利的問題。

從Netflix一開始結合DVD租賃的使用模式，到目前以串流影音服務形式運作，甚至在近幾年開始跨出美國，進軍全球市場發展，轉眼間已經成為吸引不少人使用，並且主打原創影音內容的服務平台，同時也讓Netflix市值持續成長。

雖然Netflix並未轉讓給亞馬遜，而亞馬遜後續也推行自有串流影音服務Prime Video，但雙方確實有過短暫合作，當時透過Netflix平台提供導向亞馬遜網站購買實體DVD的作法，Marc Randolph透露為亞馬遜增加不少業績，但反觀從亞馬遜服務導回流量卻不盡理想。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》