亞馬遜進一步強化無卡交易，吸引更多消費者使用服務

亞馬遜稍早宣佈，將把目前已經在全球19個國家推行以條碼形式付款的Amazon PayCode服務帶回美國，讓美國境內消費者也能透過亞馬遜網站服務進行購物，並且藉由條碼至1萬5000個西聯匯款 (Western Union)據點以現金完成支付。

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依照舊金山聯邦儲備銀行於2018年所做統計數據，在77%比例的個人支付交易項目中，約有39%比例仍以現金完成交易，顯示雖然信用卡交易已經相當普及，但仍有不少人偏好以現金支付，其中有部分因素在於個人信用不足、無法申辦信用卡，或是習慣透過現金交易模式。

因此，今年4月開始在美國境內推行名為Amazon Cash的支付服務，讓使用者可將現金轉存為虛擬貨幣，藉此在無卡情況下，同樣也能使用亞馬遜各項線上服務。這次將Amazon PayCode服務帶回美國市場，則預期能讓無卡交易方式進一步與亞馬遜旗下服務更緊密結合，同時也能吸引更多消費者使用亞馬遜服務內容，進而增加更多消費意願。

目前在Amazon Cash服務應用擴展部分，亞馬遜已經在全美境內提供超過10萬個合作據點，讓使用者能透過CVS、Speedway或Sheetz等連鎖通路商店，或是透過線上服務將現金轉存至與個人帳號綁定的Amazon Balance數位錢包，後續即可直接透過Amazon Balance服務完成線上交易。

而相比Amazon Cash服務必須先將現金轉存至Amazon Balance數位錢包，Amazon PayCode服務可以讓使用者直接在線上完成前期交易，後續在24小時內透過西聯匯款據點完成現金交易，藉此讓交易訂單正式生效，對於部分消費者而言會更加方便。

此次將Amazon PayCode服務帶回美國，預期能與Amazon Cash服務達成互補效果，藉此吸引更多消費者使用亞馬遜服務項目，例如購物、使用串流影音服務，或是使用亞馬遜會員專屬服務。

另一方面，亞馬遜稍早也與消費金融服務公司Synchrony Financial合作，針對因信用不足，導致無法順利申請信用卡的情況提供名為Amazon Credit Builder服務，讓使用者能透過此項服務所提供安全卡 (Security Card)，並且持續在亞馬遜服務進行消費累積信用，藉此讓使用者能以足夠信用申辦信用卡。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》