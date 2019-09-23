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理性和感性的結合，「新型態體驗電商」打造有溫度的網購體驗

2019-09-23 00:00文／ 賴建國

近年來全球電子商務營業額快速成長，市場百家爭鳴，臺灣業者面臨大型電商平台的夾攻，加上消費者習慣比價、忠誠度降低，如果想要擺脫削價競爭的態勢，就必須思考如何提升體驗的加值服務。經濟部商業司、資策會大力推動「新型態體驗電商」，以新智能、新社群、新通路、新內容等4大體驗服務模式，將「理性電商」轉換為「感性電商」，滿足消費者的購物需求與體驗，協助業者強化差異性、增加黏著度。

經濟部商業司日前舉辦新型態體驗電商趨勢暨應用案例交流分享會，邀請國內電商業者分享經驗。新型態體驗電商的4大體驗服務模式中，「新內容體驗電商」是運用AR擴增實境、VR虛擬實境、360度環物影像等技術，豐富商品與服務的展示方式，例如虛擬試戴、環景購物等；「新通路體驗電商」是透過IoT設備、無人化設施、智慧音箱等裝置作為媒介，以語音辨識、影像辨識、自然語言等人工智慧技術，增加消費者實體服務接觸點；「新社群體驗電商」是運用數位匯流、網路路由等技術，透過社群媒體、通訊軟體等進行網路直播與社群行銷；「新智能體驗電商」是運用AI人工智慧、Chatbot機器人、影像辨識等技術，提供消費者精準推薦與個人化服務，例如Chatbot智能導購、商品智能貼標、個人化優惠券等。

經濟部商業司日前舉辦新型態體驗電商趨勢暨應用案例交流分享會，產、官、學界齊聚一堂...
經濟部商業司日前舉辦新型態體驗電商趨勢暨應用案例交流分享會，產、官、學界齊聚一堂進行電商趨勢剖析，圖為貴賓合影，左起為：聯合數位文創(股)總監林倫慶、購放科技(股)負責人陳彥廷、中華民國無店面零售商業同業公會秘書長許生忠、經濟部商業司專門委員許福添、資策會主任楊惠雯、臺灣大學國際企業學系暨研究所系主任連勇智、億凡國際(股)總經理鄭達人。 圖／賴建國 提供
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億凡國際打造的飾品品牌「Hermu」主打年輕族群、橫跨虛實通路，在官網推出AR虛擬試戴服務之後，不僅接觸的年齡層更廣、降低調貨負擔，更可從大數據中獲知哪些人有消費潛力、受歡迎的款式等資訊，在進行試戴者中43％都選擇Live試戴，今年「Hermu」還將進軍馬來西亞。

時下正夯的文創品牌，更需要「說故事」的管道，直播就是方式之一。聯合數位文創uDesign重視品牌的設計初衷與理念，並運用「社群聯播技術」，連結uDesign粉絲團、文創商品設計師粉絲團、KOL粉絲團進行同步聯播，觸及同溫層以外的潛在客群，擴大直播效益。

在新型態體驗電商趨勢暨應用案例交流分享會中，購放科技分享了從現有客群中發掘新網紅、善用Hashtag的社群影響力，以及如何運用新通路商務管道連結線下到線上；東森購物更利用「人工智慧技術」，精準掌握用戶輪廓與喜好，推薦最符合語音購物需求的商品。

經濟部商業司專門委員許福添表示，臺灣電商發展成熟，AR、VR、IoT物聯網等科技以及社群、網紅文化的蓬勃發展，將帶領電商趨勢邁入新層次，但臺灣的中小型企業受限於規模或營業型態，新科技不見得全然適用，貿然導入可能耗費成本，還可能面臨客戶流失的風險。因此，商業司透過訪談電商業者及辦理座談會蒐集業者需求及專家意見，再藉由公開徵選的方式挑選具潛力之業者，以及產官學研專家共同協助電商業者轉型，創造新型態的電商體驗服務。

經濟部商業司協助整合中央與地方資源，輔導國內電商發展，除了新型態體驗電商之外，也持續推動跨境電商相關業務，如國際拓銷、冷鏈物流技術整合與應用服務、多通路物流服務，全方位強化電商業者競爭力。經濟部商業司專門委員許福添說，東南亞國家經濟正在快速發展，網購市場正在起飛，現在進駐是好時機。因此，針對有意願跨境營運的電商業者，商業司協助業者透過國際交流媒合活動，找到合適的平台或物流業者共同合作，推動業者拓展國際市場。

資策會主任楊惠雯則指出，電商要投入體驗科技，重點不只在於技術，商品特色、內容設計以及讓消費者有感的服務體驗更是關鍵，例如利用AR進行服飾試穿試戴、透過聯播網鏈結臺灣特色網紅並散播到不同平台等，以成熟的技術創造新的商業模式，加上先導性示範業者的實證，更能減少投注新領域的測試成本、提升成功機率。

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