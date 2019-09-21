小米進駐新光三越首店開幕 可充筆電的行動電源同步上市

日前證實將首度進駐百貨商圈，並且率先與新光三越攜手合作，小米台灣稍早正式啟用位於新光三越南西店的專賣店，同時也成為小米在台啟用的第13間實體門市。

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藉由法雅客體系進駐新光三越，並且在今日 (9/20)正式啟用南西店專賣店之後，小米台灣接下來預計會在9月27日、10月17日分別進駐新光三越台中中港店，以及台南新天地小西門，透過點、線、面串連潛力商圈，並且提高體驗式購物情境的銷售模式。

除了持續與新光三越合作，小米台灣接下來也準備在第四季以前在台北、苗栗、台中、台南與屏東地區啟用更多門市通路，另外先前也表示將會視情況評估是否增加產品維修服務據點，同時也會繼續引進更多小米生態鏈產品與手機產品。

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配合此次小米台北南西專賣店開幕，小米台灣更在首日祭出限量100組小米手環4加1元多一件優惠，接下來開幕三天內更推出滿額加贈米家石英錶，以及多款明星商品折扣優惠，期望藉由進駐不同通路，吸引更多年齡層與不同性別用戶族群。

小米台北南西專賣店佔地40坪，位於新光三越南西三館4樓，採用小米形象3.0品牌陳列與設計風格，以半開架式陳列方式提供小米台灣超過200項之全品項產品。店內配置手機體驗、健康穿戴、旅行生活、智慧家居、影音視聽及配件周邊等展示區提供實機體驗，讓消費者可從實際操作，以及與店員的互動中，了解更多小米智慧科技。

此外，小米台灣也宣布在台推出全新20000mAh容量的全新小米可充式鋰行動電源3高配版，預計從9月23日開放預購，提供三口輸出設計，其中USB-C單口可提供最高45W雙向快充功能，不僅可為手機充電，還能透過USB-C連接埠幫筆電或掌上型遊戲機充電，而USB-A連接埠更可提供5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A不同電力輸出模式，在兩組連接埠同時運作時，則可對應5V/3A電力輸出。

建議售價部分，全新小米可充式鋰行動電源3高配版將以新台幣995元價格銷售，預記在9月23日中午12點透過小米線上商城開放預購，將會在10月1日起透過小米線上商城、實體門市，以及PChome24h購物小米旗艦店開賣。

20000mAh電量設計的小米可充式鋰行動電源3高配版動點看

小米可充式鋰行動電源3高配版 分享 facebook

提供滿滿20000mAh電池電量 分享 facebook

搭載兩組USB-A輸出，以及一組USB-C輸入輸出連接埠，USB-C連接埠最高支援45W輸出，而USB-A則對應5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A不同電力輸出模式 分享 facebook

與先前紫米自行推出幾乎相近設計的20000mAh行動電源比較 分享 facebook

與先前紫米自行推出幾乎相近設計的20000mAh行動電源比較 分享 facebook

小米新光三越南西店開幕

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》