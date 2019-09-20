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NBC環球也加入串流影音市場競爭，預計明年4月推出Peacock服務

2019-09-20 12:40楊又肇

NBC環球 (NBCUniversal)稍早宣佈，預計在明年4月正式推出旗下串流影音服務Peacock (孔雀)，預計加入目前已經被Netflix、亞馬遜、Hulu佔據的串流影音服務市場競爭，另外也預期與即將在今年11月推出的Apple TV+正面迎戰。

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與諸多串流影音服務一樣，Peacock預計將會收錄NBC環球旗下獨佔影音內容，包含《我們的辦公室 (The Office)》、《公園與遊憩 (Parks and Recreation)》等獨佔影集，另外也將收錄《超級製作人 (30 Rock)》、《太空堡壘卡拉狄加 (Battlestar Galactica)》、《週六夜現場 (Saturday Night Live)》在內電視影集與綜藝節目。

除了收錄多數獨佔影集與節目內容，Peacock更將收錄包含環球影業、Focus Features、夢工廠、Illumination Entertainment等單位製作電影，預期提供《美國派》、《大白鯊》、《玩命關頭》、《神鬼認證》系列經典電影作品，而未來新製作電影內容也會透過Peacock服務提供觀看。

而針對美國境內多數西班牙母語使用者，Peacock更將收錄總長度超過3000小時的西班牙語內容，藉此吸引更多非英語母語使用者市場。

目前NBC環球尚未確認Peacock實際定價，但有可能提供不同使用方案，其中可能提供以廣告支撐的觀看模式，以及無廣告收費使用版本。

包含蘋果、迪士尼、HBO等廠商均宣佈加入串流影音服務市場競爭，從先前Spotify在內串流音樂服務市場成功經驗來看，使用者對於以串流方式使用影音內容已經習以為常，甚至能因此精簡手機等裝置內存放檔案，以及等待內容下載時間的麻煩。

同時也因為採按月訂閱使用模式，使用者更願意付費使用，並且讓內容可以被更多人使用，同時也能活絡整個影音內容市場生態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影廣告西班牙

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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