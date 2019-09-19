VMware啟用台北新辦公室 推動數位化轉型、擁抱跨雲發展

從台北101大樓搬至位於台北南山廣場38樓新辦公室，VMware表示台北南山廣場採用國際級建築標準，以創意綠建築為主軸打造，恰好符合本身推動創新綠色環保的發展理念。而藉由進駐台北南山廣場，VMware也表示將就近與在地合作夥伴推動數位化轉型，並且協助更多企業擁抱跨雲發展。

VMware正式啟用位於台北南山廣場38樓的新辦公室 分享 facebook

今年在VMworld 2019強調跨雲發展策略，以及開源整合應用方向，近期更持續與AWS、微軟、Google、IBM等雲端服務維持深度合作，甚至稍早也宣佈與甲骨文 (Oracle)雲端服務整合，預期藉由本身虛擬化技術推動更大規模的跨雲整合發展模式，同時也將透過此次推出的產品組合VMware Tanzu，藉由擴大擁抱Kubernetes架構銜接更多應用發展。

在VMware Tanzu中，分別包含先前收購的bitnami、Pivotal技術資源建立全新架構，讓現有vSphere環境可以原生運行Kubernetes架構應用服務，同時也能實現以Tanzu管理多項運作任務，藉此因應目前數位化轉型伴隨的決策快速變動、多雲平台發展等應用需求，透過深入整合Kubernetes架構，更可以開源形式擁抱更多發展機會。

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而如同今年在VMWorld 2019標榜「Tech for Good」的永續發展目標，更強調與合作夥伴一同成長，VMware在台灣地區同樣持續擁抱Kubernetes、跨雲與開源發展策略，更與國際組織「Women Who Code」台北分會合作，預計推動一系列以雲端、開源為主的活動。

透過此次合作，希望鼓勵女性能積極參與科技趨勢與新知的學習，除了增進職場競爭力，更能影響下一代的科技教育，同時VMware也強調其重視多元化與包容性 (diversity and inclusion)的企業文化，以及價值觀，並且強調充分尊重人與人之間的個體差異，才能充分發掘個人潛力、不斷激發創新，進而推動成長。

VMware全球副總裁暨大中華區總裁郭尊華表示：「VMware台灣近年來積極協助客戶打造以雲端運算為核心的基礎架構，積極助力合作夥伴及客戶上雲，尤其『雲端』、『開源』是VMware今後的發展重點，因此我們看好VMware台灣再創高峰。」

VMware台灣總經理陳學智表示：「VMware台灣多年來的努力已經充分獲得合作夥伴與客戶的肯定。VMware台灣新辦公室空間更適合舉辦教育訓練、研討會及創意激發等活動，有利於強化與各方的交流。展望將來，台灣團隊定將竭力協助客戶跟上企業IT趨勢，進而發掘潛在商機。」

位於台北南山廣場38樓新辦公室中，VMware更以大量電影《星際大戰 (Star Wars)》元素作為裝置，例如辦公室內陳列等身大的達斯維達人像，另外會議室名稱也以「千年鷹 (Millennium)」等作為命名，甚至辦公室內的冰箱上方都能看見達斯維達頭像。

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以創意綠建築打造、標榜以開放空間為主軸的辦公環境 分享 facebook

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等身大的達斯維達人像 分享 facebook

會議室門口可看見以千年鷹維設計的圖示 分享 facebook

達斯維達喝一杯 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》