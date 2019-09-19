親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

金車是低調的台灣之光？ 在地人爆：很多司機賺到買房

沒錢沒人做不了？推動校園防災，「他」是關鍵核心

VMware啟用台北新辦公室 推動數位化轉型、擁抱跨雲發展

2019-09-19 20:39楊又肇

從台北101大樓搬至位於台北南山廣場38樓新辦公室，VMware表示台北南山廣場採用國際級建築標準，以創意綠建築為主軸打造，恰好符合本身推動創新綠色環保的發展理念。而藉由進駐台北南山廣場，VMware也表示將就近與在地合作夥伴推動數位化轉型，並且協助更多企業擁抱跨雲發展。

VMware正式啟用位於台北南山廣場38樓的新辦公室
VMware正式啟用位於台北南山廣場38樓的新辦公室
分享

今年在VMworld 2019強調跨雲發展策略，以及開源整合應用方向，近期更持續與AWS、微軟、Google、IBM等雲端服務維持深度合作，甚至稍早也宣佈與甲骨文 (Oracle)雲端服務整合，預期藉由本身虛擬化技術推動更大規模的跨雲整合發展模式，同時也將透過此次推出的產品組合VMware Tanzu，藉由擴大擁抱Kubernetes架構銜接更多應用發展。

在VMware Tanzu中，分別包含先前收購的bitnami、Pivotal技術資源建立全新架構，讓現有vSphere環境可以原生運行Kubernetes架構應用服務，同時也能實現以Tanzu管理多項運作任務，藉此因應目前數位化轉型伴隨的決策快速變動、多雲平台發展等應用需求，透過深入整合Kubernetes架構，更可以開源形式擁抱更多發展機會。

分享

分享

而如同今年在VMWorld 2019標榜「Tech for Good」的永續發展目標，更強調與合作夥伴一同成長，VMware在台灣地區同樣持續擁抱Kubernetes、跨雲與開源發展策略，更與國際組織「Women Who Code」台北分會合作，預計推動一系列以雲端、開源為主的活動。

透過此次合作，希望鼓勵女性能積極參與科技趨勢與新知的學習，除了增進職場競爭力，更能影響下一代的科技教育，同時VMware也強調其重視多元化與包容性 (diversity and inclusion)的企業文化，以及價值觀，並且強調充分尊重人與人之間的個體差異，才能充分發掘個人潛力、不斷激發創新，進而推動成長。

VMware全球副總裁暨大中華區總裁郭尊華表示：「VMware台灣近年來積極協助客戶打造以雲端運算為核心的基礎架構，積極助力合作夥伴及客戶上雲，尤其『雲端』、『開源』是VMware今後的發展重點，因此我們看好VMware台灣再創高峰。」

VMware台灣總經理陳學智表示：「VMware台灣多年來的努力已經充分獲得合作夥伴與客戶的肯定。VMware台灣新辦公室空間更適合舉辦教育訓練、研討會及創意激發等活動，有利於強化與各方的交流。展望將來，台灣團隊定將竭力協助客戶跟上企業IT趨勢，進而發掘潛在商機。」

位於台北南山廣場38樓新辦公室中，VMware更以大量電影《星際大戰 (Star Wars)》元素作為裝置，例如辦公室內陳列等身大的達斯維達人像，另外會議室名稱也以「千年鷹 (Millennium)」等作為命名，甚至辦公室內的冰箱上方都能看見達斯維達頭像。

※相關連結》

以創意綠建築打造、標榜以開放空間為主軸的辦公環境
以創意綠建築打造、標榜以開放空間為主軸的辦公環境
分享

分享

等身大的達斯維達人像
等身大的達斯維達人像
分享

會議室門口可看見以千年鷹維設計的圖示
會議室門口可看見以千年鷹維設計的圖示
分享

達斯維達喝一杯
達斯維達喝一杯
分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

綠建築競爭力

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Chrome v77推3項新功能 改善文字傳送消失問題

2019-09-19 13:16

歐美都不賣 華為Mate 30卻選在德國慕尼黑辦發表會

2019-09-19 10:48

啟用第三代電池交換站 Gogoro Network宣佈推出「自由省」電池資費方案

2019-09-19 20:40

觀點／吸引更多玩家、意見領袖，E3電玩展轉型面臨挑戰

2019-09-19 15:09

華為Mate 30新機發表 不會在歐美開賣

2019-09-19 14:08

AI掀起交通革命 打造自駕車與城市路網

2019-09-18 21:40

HTC與比特幣交易所Bitcoin.com合作 讓區塊鏈手機EXODUS 1預載比特幣加密錢包

2019-09-18 08:39

明年5月下旬展開 微軟提前決定Build 2020開發者大會活動時間

2019-09-18 08:36

Google發出硬體發表會邀請函 Pixel 4即將登場！

2019-09-17 16:13

Dell Technologies不僅強調企業應投入數位化轉型 更說明多雲運作重要性

2019-09-17 15:44

HTC找來前Orange高層接任執行長 王雪紅續任董事長

2019-09-17 15:44

不再忘記保存手機資料 Google One新增裝置備份功能

2019-09-16 13:03

NVIDIA讓機器手臂更容易抓取空間中任一位置的物體，而且不會夾壞

2019-09-16 13:03

Apple TV+公布上線資訊後，迪士尼執行長宣布辭去蘋果董事會

2019-09-16 13:03

面對加州新法，Uber首席法律顧問表示不會將合作司機轉為正式雇員

2019-09-14 09:34

Google再次更新搜尋排序機制，提高原創內容可見度

2019-09-14 09:33

未先知會歐盟監管機構，法院裁決德國媒體無法要求Google賠償侵權費用

2019-09-14 09:32

檢察長查Google壟斷 要求提供大量文件解釋廣告運作

2019-09-11 08:28

foodpanda在台經營7週年 將擴展餐飲外送範圍至更多城市

2019-09-10 15:50

新版Google Assistant或許能幫使用者等待漫長電話接通

2019-09-10 09:08

趕在蘋果推出類似產品前 Tile與Google Assistant深入合作

2019-09-10 08:54

First Data攜手Visa用三星手機打造更便利的行動收款裝置

2019-09-09 15:05

開始徵詢合作司機意見，Uber可能進軍小額借貸金融市場

2019-09-09 15:04

小米屏東環球專賣店開幕優惠大放送 9月20日開新光三越首店

2019-09-08 18:23

特斯拉App故障 車主被鎖在車門外數小時

2019-09-08 17:03

繼Levi’s合作之後，Google觸控布料技術攜手YSL打造智慧背包

2019-09-08 07:33

隱藏功能報你知！Apple Card可拿來切菜

2019-09-07 13:11

蘋果開始測試網頁版Apple Music服務 台灣地區也能使用

2019-09-07 10:47

Apple Music網頁版 來了

2019-09-07 01:10

交友軟體管理鬆散 不乏充斥約炮、援交內容

2019-09-06 14:34

別當冤大頭！交友軟體逾半自動續訂 還申訴無門

2019-09-06 14:33

賈躍亭卸下Faraday Future執行長職位，由Byton共同創辦人接手

2019-09-06 13:46

USB 4.0正式設計規範出爐，相容Thunderbolt 3、維持USB-C連接埠

2019-09-06 13:45

美國過半州檢察官將參與針對Google在內科技業者的反壟斷調查

2019-09-06 13:45

收到帳單傻了！消基會：「自動續訂」消費爭議愈來愈多

2019-09-06 12:04

Apple Music要推網頁版 不用app也能使用

2019-09-06 09:36

蘋果錯把人民幣當美元 大陸開發者收入爆增7倍

2019-09-05 22:17

USB4標準公布！ 蘋果Mac用戶早已玩膩

2019-09-05 20:44

Apple Card不能放皮夾 專用木盒要價1200元起

2019-09-05 20:14
看更多

熱門文章

歐美都不賣 華為Mate 30卻選在德國慕尼黑辦發表會

2019-09-19 10:48

夜拍、背光超詳盡評測 外媒：iPhone 11 Pro是最強拍攝手機！

2019-09-19 17:14

他批Line「已讀」功能很夭壽 反遭網友酸是好設計

2019-09-19 17:13

iPhone 11新機鏡頭充滿驚喜 星空都能捕捉

2019-09-18 23:57

華為新旗艦Mate 30 Pro發表了！4800萬畫素、兩側無邊框

2019-09-19 21:09

Chrome v77推3項新功能 改善文字傳送消失問題

2019-09-19 13:16

PChome24h購物20日現貨開賣「iPhone 11系列」 10倍備貨量應戰

2019-09-19 17:17

iPhone11明開賣 網家拚北市消費者免出門上午拿新機

2019-09-19 15:03

iPhone 11將開售 綠色Pro Max大陸率先漲價近4400元

2019-09-19 19:43

華為Mate 30新機發表 不會在歐美開賣

2019-09-19 14:08

Google虛擬電信首度正式推出上網吃到飽、50國以上免費通話方案

2019-09-19 13:37

Apple Watch Series 5 質感躍進 隨顯螢幕更聰明

2019-09-18 23:55

台積電強調 製程下探並非唯一定義晶片效能成長指標

2019-09-19 13:37

余承東：iPhone照相鏡頭設計是向華為學習

2019-09-19 21:14

華為Mate 30號稱當前最強5G智機 誰有勇氣買？

2019-09-19 11:12

Google透過紐約時代廣場大幅廣告證實Pixel 4加入新色

2019-09-19 13:37

定位中階用戶市場 Sony在台公布小尺寸旗艦手機Xperia 5售價

2019-09-19 20:40

德誼數位9/20開賣iPhone 11　三創排隊頭香送HomePod

2019-09-19 18:01

OPPO將推30W VOOC無線閃充技術 更提高有線充電效率

2019-09-19 13:38

觀點／吸引更多玩家、意見領袖，E3電玩展轉型面臨挑戰

2019-09-19 15:09

啟用第三代電池交換站 Gogoro Network宣佈推出「自由省」電池資費方案

2019-09-19 20:40

蘋果再向康寧投資2.5億美元 確保玻璃元件供應與新技術應用

2019-09-19 13:36

VMware啟用台北新辦公室 推動數位化轉型、擁抱跨雲發展

2019-09-19 20:39

傳Facebook打造無需與手機連接使用的擴增實境眼鏡

2019-09-19 13:36

iPhone 11首賣 台灣之星請出三巨頭球星站台

2019-09-19 16:52

不畏iPhone 11將開賣 索尼、華為搶推旗艦機

2019-09-19 17:41

網紅藝人都來約飯 交友APP「Eatgether」獲2000萬資金

2019-09-19 10:00

低價戰術奏效 蘋概指標股笑了

2019-09-19 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top