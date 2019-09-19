啟用第三代電池交換站 Gogoro Network宣佈推出「自由省」電池資費方案

因應中油不再繼續合作，導致全台位於中油加油站的38座GoStation電池交換站將在9月底終止運作，Gogoro Network今日 (9/19)宣佈將啟用第三代GoStation 3.0電池交換站，另外也將建置Super GoStation超級電池交換站，並且開始大量投放新一代基於21700鋰三元電池芯技術設計電池。

此外，Gogoro也宣佈推出「自由省」電池資費方案，藉由人工智慧與即時數據分析提供動態折價，依據電池實際使用量計算更合適費用，甚至透過免費贈送「性能提升服務」，讓使用者能以更合適、更具彈性方式使用電池。

Gogoro Network宣佈啟用第三代全新GoStation 3.0電池交換站 分享 facebook

新一代GoStation 3.0電池交換站

相比先前建置的GoStation設計，新一代GoStation 3.0電池交換站將以更緊湊機櫃構成，不僅能減少原本電池交換站需要佔用空間，並且能放置更多數量的交換電池，同時也能以更高效率進行充電。

新電池交換站採方正機櫃設計，因此能在相同地點、相同空間放置兩組電池交換站，滿足更多電池交換需求 分享 facebook

Gogoro Network表示，GoStation 3.0採用全新形式設計，最大改變在於採用方正機櫃設計，在以往僅能放置單組電池交換站的空間，能讓兩座GoStation 3.0電池交換站以背貼背形式進行架設，藉此更有效率利用空間提供更多交換用電池。

隨著可放置電池數量增加，GoStation 3.0電池交換站在電力中斷情況下，仍可維持長達64小時之久的自主供電時間，並且在天災等情況下作為緊急供電來源，提供雙向充放電、快速充電、微電網 (Micro Grid)電力調配等應用模式，甚至未來也能藉由電池交換站電力資源連接更多應用服務。

採用方正機櫃設計，因此可以「背貼背」形式擺放 分享 facebook

未來GoStation電池交換站也不排除成為地區斷電時的緊急供電來源，或是在一般時候作為無線網路熱點、生活資訊站使用 分享 facebook

Super GoStation超級電池交換站擴展至全台六都、大量投放新電池

而因應換電需求持續增長情形，Gogoro Network更宣佈從今年4月起開始建置可容納超過100顆電池的Super GoStation超級電池交換站，讓每一座超級電池交換站可存放管理總計超過200kWh容量電池電量，藉此滿足超過1000名Gogoro車主電池交換需求。

目前Gogoro Network已經在台啟用3座Super GoStation超級電池交換站，預計在今年底前完成在全台六都各佈建一座以上，讓更多電池交換使用需求能透過Super GoStation超級電池交換站獲得滿足。

此外，Gogoro Network也說明將開始大量投放新一代基於21700鋰三元電池芯技術設計電池，藉此慢慢替換一開始投入使用的舊電池，同時配合新一代電池交換站設計與Super GoStation超級電池交換站，讓更多車主能在尖峰時刻也能換到充足電量電池。

新款鋰三元電池芯電池 分享 facebook

「自由省」電池服務資費方案

此次發表會上的另一項重點，則是宣佈將在今年10月推出先以beta形式提供測試使用的「自由省」電池服務資費方案，一旦此項資費方案開放測試，使用者即可在手機app選擇使用。

「自由省」電池服務資費方案 分享 facebook

以「自由省」電池服務資費方案的設計，將針對車主實際電池使用量計費，並且可動態提供最高20%的折價優惠，吸引車主可在非尖峰時段，或是透過鄰近使用量較低的GoStation電池交換站交換電池，進而讓讓Gogoro Network能源網路使用需求可以分散到各個站點，藉此提昇整體電池交換使用效率，避免發生單一站點使用率過高，造成無法順利換到足夠電量的電池，或是必須等待的情況。

「自由省」電池服務資費方案將開放月繳299元以上方案的Gogoro車主使用，在此方案中將以每安培小時 (Ampere Hour)支付2.3元方式計費，每月可獲贈折價優惠最高可達200元，並且享有無限次數電池交換，另外也能免費獲贈每月249元的性能提升方案優惠。

為了推廣此資費方案，Gogoro Network更將針對今年底前搶先認購者，額外提供連續3個月、每月100元的額外電池費用折抵金。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》