Chrome v77推3項新功能 改善文字傳送消失問題

2019-09-19 13:16 聯合新聞網 綜合報導



Google近期推出新版瀏覽器Chrome v77，改善過去52項漏洞，並推出新功能。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

Google推出的Chrome一直是許多電腦使用者愛用的瀏覽器，但過去Windows的電腦用戶在使用該瀏覽器時，卻會出現送出文字消失的問題，而近日Google也推出新版瀏覽器Chrome v77，修補了過去50項以上漏洞，也推出3項實用功能，無論是在手機或是電腦都可以更快速瀏覽、操控頁面。

根據 「Chrome Blog」發表文章表示，Google針對 Windows、Mac、Linux、Android、iOS 平台推出了新版的Chrome v77 瀏覽器，修復了過去52個瀏覽器漏洞並添加了 新功能，過去Windows電腦用戶在輸入文字內容並在送出時出現的文字內容消失問題，也終於獲得改善，另外新增的功能也包括：新增分享網頁至用戶其他的手機或電腦裝置、在電腦版的網址列右側新增可快速控制各分頁媒體播放的按鈕、在手機版下載網頁內容可以照不同檔案格式快速瀏覽。

新增分享至同一用戶「其他的手機或電腦裝置」

新增分享至同一用戶「其他的手機或電腦裝置」圖擷自 Android Police 分享 facebook

當用戶更新至Chrome v77 後，可以在瀏覽網頁時開啟功能選單，並按下「分享」按鍵就會出現一個「傳送至你的裝置」的選項，之後就可選擇要將該網頁網址分享到哪一硬體裝置上，但前提是硬體裝置內的Chrome 瀏覽器需要是同一用戶的 Google 帳號，並須開啟同步處理的功能。

桌機版網址列新增可控制各分頁「媒體播放的按鈕」

桌機版網址列新增可控制各分頁「媒體播放的按鈕」圖擷自 bleepingcomputer 分享 facebook

當用戶桌機升級至Chrome v77時，網址列右側會出現一個「播放按鍵」的圖示，當用戶使用多個分頁開啟線上影音網站，無論是聽音樂或播放影片，皆可直接點選播放按鍵，就可看見各分頁的播放縮圖顯示在右上角處，讓用戶不用切換分頁就可快速控制播放停止、上下首的指令。

手機版可依照「不同檔案格式」快速瀏覽下載網頁內容

手機版可依照「不同檔案格式」快速瀏覽下載網頁內容。圖擷自 Android Police 分享 facebook

用戶在手機下載新版的Chrome v77 後，可透過開啟功能選單列表中的「下載」按鍵，看到不同標籤選項依照檔案格式的分類，包含「影片、音訊、圖片、網頁、文件與其他」等分類，使用戶可快速查看從Chrome瀏覽器中下載的檔案內容。