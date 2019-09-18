明年5月下旬展開 微軟提前決定Build 2020開發者大會活動時間

或許是擔心明年的年度開發者大會活動再次與Google強碰，微軟稍早提前宣布明年度的Build 2020將會在5月19日到21日間於美國西雅圖舉辦，但具體地點仍未決定。

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有了接連兩年均與Google I/O活動時間重疊，導致開發者與媒體必須「選邊站」的情況，微軟今年就決定明年度的開發者大會活動時間，預期也是希望能先讓開發者、媒體們做好準備，同時也告知友商盡量避免選在相同時間舉辦活動。

而除了確認Build開發者大會活動時間，微軟更確認在明年4月20日至21日期間，將會在加州安那翰舉辦Microsoft Business Applications Summit，而在7月20日至24日之間則會在內華達州拉斯維加斯舉辦Microsoft Inspire活動，另外也計畫在今年11月4日至8日期間，再度選在佛羅里達州的奧蘭多舉辦Microsoft Ignite年度大會。

相比過往在Build開發者大會期間會著重Windows作業系統版本更新，微軟在近年來持續轉向以隨時更新形式，讓使用者的Windows 10作業系統隨時維持最新版本之後，目前的Build開發者大會也更著重溝通在全新技術應用，而非只是作業系統版本更新介紹，甚至期望能讓開發者透過微軟提供資源，在不同平台建造更多元應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》