HTC與比特幣交易所Bitcoin.com合作 讓區塊鏈手機EXODUS 1預載比特幣加密錢包

今年4月中宣布加入區塊鏈創投基金，HTC稍早更確認與比特幣交易所服務公司Bitcoin.com合作，預計透過韌體更新讓旗下區塊鏈手機EXODUS 1預載Bitcoin Cash (BCH)錢包app，讓使用者能更便利透過手機交易比特幣。

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雙方合作更包含未來藉由Bitcoin Cash付費購買手機將能獲得額外折扣，同時Bitcoin.com也會開放上架銷售HTC EXODUS 1手機，甚至未來也會增加更多合作項目，同時雙方也強調此項合作將會建立在長遠互動關係上。

HTC在去年正式推出旗下第一款區塊鏈手機Exodus 1，主要目的並非讓人可以隨時透過手機進行「挖幣」，而是讓手機成為網路上代表個人身分裝置，並且可藉由授權比對開啟分散存放在網路上的資訊，使用加密貨幣僅只是Exodus 1其中一項功能，但更重要的是可作為個人在網路上的「節點」，讓使用者可以更安心使用網路服務，同時也能確保個人隱私安全。

在區塊鏈應用發展部分，HTC更在日前宣佈加入由現任HTC EXODUS區塊鏈長陳信生、500 Startups的楊珮珊，以及前Greylock Partners社群負責人Chris McCann共同成立的5千萬美元區塊鏈創投基金Proof of Capital，預計共同推動全球大規模採用區塊鏈的早期新創公司。

依照陳信生說明，Proof of Capital將投資在區塊鏈生態圈中具前瞻思維且有能力，有長期願景，以及希望顛覆市場的創業家，主要投資領域將涵蓋金融科技 (支付、匯款、保管及電子錢包)、基礎架構 (隱私、安全及電子身分認證)、硬體設備、晶片組及消費者互聯網項目。

另外，陳信生稍早也透露將於今年第三季推出新款區塊鏈手機Exodus 1s，希望將區塊鏈技術與更多日常生活應用整合，並且能讓更多人藉由區塊鏈技術確保個人隱私安全。

目前仍無法確認Exodus 1s具體細節，但有可能為了吸引更多人使用改採用Qualcomm Snapdragon 700或600系列處理器，甚至可能改用聯發科處理器產品，同時預期也能支援Exodus 1就已經支援的Zion加密錢包功能，並且使用比特幣、以太幣、萊特幣，或是基於以太幣危機處的ERC-20、ERC-721等加密貨幣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》