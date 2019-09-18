親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

鋼鐵韓粉默行公益 真身竟是超級大明星

總統隨扈偷吃性治療師？ 總統府回應了

HTC與比特幣交易所Bitcoin.com合作 讓區塊鏈手機EXODUS 1預載比特幣加密錢包

2019-09-18 08:39楊又肇

今年4月中宣布加入區塊鏈創投基金HTC稍早更確認與比特幣交易所服務公司Bitcoin.com合作，預計透過韌體更新讓旗下區塊鏈手機EXODUS 1預載Bitcoin Cash (BCH)錢包app，讓使用者能更便利透過手機交易比特幣。

分享

雙方合作更包含未來藉由Bitcoin Cash付費購買手機將能獲得額外折扣，同時Bitcoin.com也會開放上架銷售HTC EXODUS 1手機，甚至未來也會增加更多合作項目，同時雙方也強調此項合作將會建立在長遠互動關係上。

HTC在去年正式推出旗下第一款區塊鏈手機Exodus 1，主要目的並非讓人可以隨時透過手機進行「挖幣」，而是讓手機成為網路上代表個人身分裝置，並且可藉由授權比對開啟分散存放在網路上的資訊，使用加密貨幣僅只是Exodus 1其中一項功能，但更重要的是可作為個人在網路上的「節點」，讓使用者可以更安心使用網路服務，同時也能確保個人隱私安全。

在區塊鏈應用發展部分，HTC更在日前宣佈加入由現任HTC EXODUS區塊鏈長陳信生、500 Startups的楊珮珊，以及前Greylock Partners社群負責人Chris McCann共同成立的5千萬美元區塊鏈創投基金Proof of Capital，預計共同推動全球大規模採用區塊鏈的早期新創公司。

依照陳信生說明，Proof of Capital將投資在區塊鏈生態圈中具前瞻思維且有能力，有長期願景，以及希望顛覆市場的創業家，主要投資領域將涵蓋金融科技 (支付、匯款、保管及電子錢包)、基礎架構 (隱私、安全及電子身分認證)、硬體設備、晶片組及消費者互聯網項目。

另外，陳信生稍早也透露將於今年第三季推出新款區塊鏈手機Exodus 1s，希望將區塊鏈技術與更多日常生活應用整合，並且能讓更多人藉由區塊鏈技術確保個人隱私安全。

目前仍無法確認Exodus 1s具體細節，但有可能為了吸引更多人使用改採用Qualcomm Snapdragon 700或600系列處理器，甚至可能改用聯發科處理器產品，同時預期也能支援Exodus 1就已經支援的Zion加密錢包功能，並且使用比特幣、以太幣、萊特幣，或是基於以太幣危機處的ERC-20、ERC-721等加密貨幣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣區塊鏈技術HTC

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Google發出硬體發表會邀請函 Pixel 4即將登場！

2019-09-17 16:13

明年5月下旬展開 微軟提前決定Build 2020開發者大會活動時間

2019-09-18 08:36

Dell Technologies不僅強調企業應投入數位化轉型 更說明多雲運作重要性

2019-09-17 15:44

HTC找來前Orange高層接任執行長 王雪紅續任董事長

2019-09-17 15:44

不再忘記保存手機資料 Google One新增裝置備份功能

2019-09-16 13:03

NVIDIA讓機器手臂更容易抓取空間中任一位置的物體，而且不會夾壞

2019-09-16 13:03

Apple TV+公布上線資訊後，迪士尼執行長宣布辭去蘋果董事會

2019-09-16 13:03

面對加州新法，Uber首席法律顧問表示不會將合作司機轉為正式雇員

2019-09-14 09:34

Google再次更新搜尋排序機制，提高原創內容可見度

2019-09-14 09:33

未先知會歐盟監管機構，法院裁決德國媒體無法要求Google賠償侵權費用

2019-09-14 09:32

檢察長查Google壟斷 要求提供大量文件解釋廣告運作

2019-09-11 08:28

foodpanda在台經營7週年 將擴展餐飲外送範圍至更多城市

2019-09-10 15:50

新版Google Assistant或許能幫使用者等待漫長電話接通

2019-09-10 09:08

趕在蘋果推出類似產品前 Tile與Google Assistant深入合作

2019-09-10 08:54

First Data攜手Visa用三星手機打造更便利的行動收款裝置

2019-09-09 15:05

開始徵詢合作司機意見，Uber可能進軍小額借貸金融市場

2019-09-09 15:04

小米屏東環球專賣店開幕優惠大放送 9月20日開新光三越首店

2019-09-08 18:23

特斯拉App故障 車主被鎖在車門外數小時

2019-09-08 17:03

繼Levi’s合作之後，Google觸控布料技術攜手YSL打造智慧背包

2019-09-08 07:33

隱藏功能報你知！Apple Card可拿來切菜

2019-09-07 13:11

蘋果開始測試網頁版Apple Music服務 台灣地區也能使用

2019-09-07 10:47

Apple Music網頁版 來了

2019-09-07 01:10

交友軟體管理鬆散 不乏充斥約炮、援交內容

2019-09-06 14:34

別當冤大頭！交友軟體逾半自動續訂 還申訴無門

2019-09-06 14:33

賈躍亭卸下Faraday Future執行長職位，由Byton共同創辦人接手

2019-09-06 13:46

USB 4.0正式設計規範出爐，相容Thunderbolt 3、維持USB-C連接埠

2019-09-06 13:45

美國過半州檢察官將參與針對Google在內科技業者的反壟斷調查

2019-09-06 13:45

收到帳單傻了！消基會：「自動續訂」消費爭議愈來愈多

2019-09-06 12:04

Apple Music要推網頁版 不用app也能使用

2019-09-06 09:36

蘋果錯把人民幣當美元 大陸開發者收入爆增7倍

2019-09-05 22:17

USB4標準公布！ 蘋果Mac用戶早已玩膩

2019-09-05 20:44

Apple Card不能放皮夾 專用木盒要價1200元起

2019-09-05 20:14

電力最強挖礦機？核電廠員工上班竟偷電挖礦

2019-09-05 18:37

2020年台北電腦展 新設5G通訊及網路產品區

2019-09-05 11:01

中美新海底光纜Google、FB均投資 美國擬封殺！

2019-09-04 22:21

駭客用AI仿冒能源CEO語音下令 員工秒匯出24萬美元

2019-09-04 16:58

規範AI、大數據應用 歐盟將提新法

2019-09-04 00:25

授權費談不攏 逾13萬戶下月恐斷訊22個有線電視頻道

2019-09-03 22:21

大享代理緯來、東森家族 10月1日起北都有線電視斷訊

2019-09-03 17:50
看更多

熱門文章

iPhone 11 Pro全球第一個開箱來了！外盒不再是白色

2019-09-17 17:12

尷尬！微軟承認Win10更新 不小心弄掉了「開始」以及搜尋

2019-09-17 18:39

iPhone11大陸狂銷 天貓開賣1分鐘銷售破人民幣億元

2019-09-17 11:25

蘋果官網推舊換新方案 iPhone 11最低16,040元起

2019-09-17 19:32

下載速度快38％！iPhone 11系列支援最新Wi‑Fi 6

2019-09-17 20:15

iPhone5G版傳明年下半年有譜 散熱仍採石墨片

2019-09-17 10:26

realme推6400萬四鏡頭手機realme XT 預計10月登台

2019-09-17 13:53

新一代Wi-Fi 6技術標準正式啟用 速度提升四成

2019-09-17 20:47

蘋果多位分析師說 iPhone 11系列需求「有好的開始」

2019-09-17 09:47

Google發出硬體發表會邀請函 Pixel 4即將登場！

2019-09-17 16:13

創作者筆電 高效率崛起

2019-09-17 14:15

電競機不再黑壓壓 ROG推「冰河藍」髮絲紋潮流款電競筆電

2019-09-17 12:12

筆電挑選 處理器、CPU、記憶體是關鍵

2019-09-17 14:18

iPhone 11新機將登場 全國電啟動預購

2019-09-17 09:58

訊連科技證實 威力導演將進駐iOS、Mac平台

2019-09-18 08:37

HTC找來前Orange高層接任執行長 王雪紅續任董事長

2019-09-17 15:44

果粉經濟夯 新機開賣帶動刷卡分期消費大增

2019-09-17 13:14

HTC與比特幣交易所Bitcoin.com合作 讓區塊鏈手機EXODUS 1預載比特幣加密錢包

2019-09-18 08:39

Google確認將在10/15舉辦發表活動 預計揭曉Pixel 4在內新品

2019-09-18 08:38

手遊《龍族幻想》明在台上市 智冠負責金流及數位行銷

2019-09-17 18:33

簡單玩／蘋果遊戲訂閱服務Apple Arcade，遊戲廠商、開發者的「煉金平台」

2019-09-17 19:52

全國電線上服務試水溫 iPhone 11 20日開賣

2019-09-17 18:54

Dell Technologies不僅強調企業應投入數位化轉型 更說明多雲運作重要性

2019-09-17 15:44

懶人救星！遠傳愛講智慧音箱搭指定方案 0元升級聲控家電

2019-09-17 13:09

微軟攜手台達電 用AI優化機器手臂與風扇

2019-09-17 22:54

訊連新品齊發 新一代「創意導演365」正式發布

2019-09-17 16:58

Google透露 串流遊戲服務Stadia將會整合Android TV

2019-09-18 08:36

光寶工業自動化事業推出新一代伺服系統

2019-09-17 17:01

明年5月下旬展開 微軟提前決定Build 2020開發者大會活動時間

2019-09-18 08:36

羅技更新多按鍵遊戲滑鼠G604 同樣強調按鍵可自訂、長時續航使用

2019-09-18 08:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top