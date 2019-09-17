Google發出硬體發表會邀請函 Pixel 4即將登場！

Photo Credit：Google 分享 facebook Pixel 4的產品資訊已外傳多時，在大家猜測這是否Google官方提前曝光新機的行銷策略時，一年一度的Google硬體發表會Made by Google邀請函終於正式發出，確認將於今年10月15日在美國紐約登場（台灣時間10月15日晚間22:00)，目前在YouTube頻道已經有直播倒數頁面。

繼2018年的硬體發表會推出了Pixel 3、3 XL、Pixel Slate、Google Nest Hub以及新版的 Chromecast 串流媒體設備，今年在新手機 Pixel 4 與 4XL 備受關注，先前官方釋出的預告影片可以看出，Pixel 4 將採用臉部解鎖技術取待指紋感應器，也將有一項新的功能-「Motion Sense」能感應用戶手勢，Pixel 4 是首款配備 Soli 的裝置。

至於上週被爆出在相機 App 代碼出現的「Needlefish」代號，是否為第三款手，另外是否會同步發表新的平板或是 Chromebook 在 10/15 就能知曉了！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》