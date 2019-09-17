HTC找來前Orange高層接任執行長 王雪紅續任董事長

HTC稍早宣布將由Orange執行副總裁Yves Maitre接任執行長職位，並且從即日起生效。而在Yves Maitre接手HTC執行長職位後，王雪紅將會繼續擔任HTC董事長。

分享 facebook

加入HTC之前，Yves Maitre已經在法國電信業者Orange任職長達14年，並且在2005年就與HTC進行合作，後續更擔任Orange消費者設備與合作夥伴關係資深副總裁，更擔任Orange創新科技小組成員，負責探索與發展突破性創新的商業機會。

HTC執行長Yves Maitre表示：「HTC一直是全球創新科技的先驅者，我很榮幸受董事會聘任執行長一職，帶領HTC邁向另一個階段。HTC是全球公認首家結合發展行動通訊與XR的企業，我迫不及待能與我們的同仁、客戶和投資人共同攜手邁向5G、XR與AI 的未來；我們會持續打造容易使用與開發的全球最佳硬體與全方位服務。」

而未來王雪紅依然會擔任HTC董事長職位，並且將專注未來科技策略與企業方向制訂，藉此推動HTC產品組合擴展，以及推動VIVE Reality遠景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》