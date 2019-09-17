Dell Technologies不僅強調企業應投入數位化轉型 更說明多雲運作重要性

宣布以Dell Technologies Cloud進軍混合雲應用服務之後，Dell Technologies稍早於Dell Technologies Forum強調數位化轉型，以及在多雲架構中便於管理、佈署應用的重要性。

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Dell Technologies台灣區總經理廖仁祥在此次Dell Technologies Forum中表示，數位化轉型在當今的企業發展已經越來越重要，諸如AeroFarms、Brembo、brightsolid、e-KONEK，以及三菱綜合研究所均透過數位化提昇工作生產效率，並且降低時間、人力等成本，同時可藉由數據分析挖掘、產生更多產值，進而增加市場影響力。

尤其在接下來5G網路應用、人工智慧技術成長，以及物聯網帶動的邊緣運算發展，數位化應用更成為未來企業成長不可或缺條件。依照過往統計顯示，企業轉向數位化發展，營收成長約可增加34%、營運成本約可降低2.7倍，並且增進兩倍以上獲利，顯示數位化轉型將成為企業當前發展重點。

而不少企業認為企業數位化轉型就是將資料數位化，並且放上雲端，透過私有雲或公有雲形式使用即可，但實際上在當前數據蓬勃成長的趨勢之下，佈署兩種雲端服務的使用模式已經成為企業發基本條件，同時如何在跨雲應用中找到合適運作模式，更成為企業運作重點項目。

由於跨雲環境經常伴隨管理不易、複雜工作負載無法移轉、新技術導入應用所面臨障礙，以及資料安全問題，因此Dell Technologies推行的Dell Technologies Cloud服務，便期望能透過Dell EMC提供基礎架構，搭配與VMware在內合作項目對應單一雲端使用體驗，讓企業端能以更簡單方式建置垮雲應用項目，甚至能夠接入包含AWS、Azure、Google Cloud，以及稍早宣布與VMware合作的Oracle Cloud等雲端平台服務。

就Dell Technologies的看法，企業端的數位化轉型，並非僅只是將資料數位化，同時將數據資料放上雲端這樣簡單，如何更便利地取用資料、進一步在數據中挖掘更多價值，藉此讓企業獲得更多成長空間，如此才是數位化轉型所能帶動成效。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》