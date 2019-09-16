Apple TV+公布上線資訊後，迪士尼執行長宣布辭去蘋果董事會

或許是為了避嫌，迪士尼執行長Bob Iger稍早辭去從2011年便開始擔任的蘋果董事會成員身分，而蘋果隨後也在向美國證監會提交文件內容證實此事。

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由於宣布正式推出旗下串流影音服務，並且主打原創影音內容的Apple TV+，顯然將與迪士尼同樣會在11月推出的Disney++形成競爭關係。即便目前主打內容並不相同，但難保未來也會在市場形成直接競爭關係。

依照蘋果提交給美國證監會的文件顯示，Bob Iger恰好是在蘋果於美國西岸時間9月10日當天正式辭去董事會成員身分，同時Bob Iger也表示向蘋果執行長Tim Cook、蘋果員工，以及董事會成員致上最高敬意，更說明蘋果是其最為欣賞公司之一。

相比Apple TV+每月以5美元價格訂閱使用，Disney+則是以7美元價格提供使用，同時相比Apple TV+服務預計在11月1日於全球超過100個國家市場推出，Disney+則要等到11月12日才會推出，並且僅先在美國、加拿大與荷蘭地區推出，但預期未來也會在更多國家市場提供服務。

至於在內容方面，蘋果強調主要本身投資的原創影音內容，甚至與知名人物如脫口秀女王歐普拉合作，而Disney+則是主打迪士尼旗下擁有版權內容，同時也會打造更多原創影音內容增加市場競爭優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》