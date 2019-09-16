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NVIDIA讓機器手臂更容易抓取空間中任一位置的物體，而且不會夾壞

2019-09-16 13:03楊又肇

在現行針對機器手臂抓取真實場景中的物體過程中，通常會在機器手臂裝置攝影鏡頭，透過影像識別方式判斷物件所在，藉此調整機器手臂運作位置，但是最大難度則在於如何控制機器手臂抓取物體力道，而NVIDIA提出的6-DoF GraspNet運算框架，讓機器手臂能以更快效率學會如何抓取空間中任一位置的物體。

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依照6-DoF GraspNet運算框架運作模式，將可讓機器手臂透過影像識別方式判斷空間中的X、Y、Z軸 (左右、前後、高低)座標，以及加入旋轉動作形成總計6個軸度數據，藉此能更快對應判斷位處不同空間位置的物體，避免物體位置改變後，機器手臂必須透過重新學習進行判斷，使得工作效率變慢。

就NVIDIA說明，在此運算框架運作模式下，機器手臂可以透過即時視覺判斷物體所在位置，其中更藉由基於粒子模擬運算技術的FleX評估模式，讓機器手臂可透過實際量測數據進行判斷，即便未事先進行深度學習訓練也能快速判斷物體實際位置。

另一方面，針對機器手臂抓取物體的部份也透過握持評估模式，讓機器手臂可透過不同力道測試，藉此評估可實際持握物體應使用力道，進而成功抓取物件，並且能避免施力過度而將物體夾碎的情況。

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此項技術更可透過模組化應用在不同場景，甚至也能與其他運算框架並用，藉此讓機器手臂能以更精確動作完成任務。

這樣的應用，不僅能讓機器手臂能有更精準運作，更可讓機器手臂應用在貨物分類等應用時，可以減少機器手臂不當損壞貨品問題，藉此讓無人商店、智慧倉儲等應用更為普及。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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