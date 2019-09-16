不再忘記保存手機資料 Google One新增裝置備份功能

Google稍早宣布，將在Google One訂閱服務加入裝置備份功能，讓使用者能自動將手機中的簡訊、聯絡人、照片、影片等內容自動上傳至Google One訂閱使用空間備份。

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另外，Google允許使用者能在不用額外支付費用情況下，將Google One訂閱方案與其他5名家庭成員共用，並且一樣可自動備份各自手機的檔案資料。不過，目前自動備份適用平台僅限Android，因此雖然iPhone或iPad也能存取Google One訂閱服務，卻無法使用裝置備份功能。

以目前來看，包含Google One與蘋果提供的iCloud服務幾乎採用相同計費方案，但iCloud與蘋果自有產品能有較高整合，Google One則可針對不同平台裝置連接使用，甚至也能針對iOS平台上的Google服務app進行連動，因此在同時使用Android、iOS兩種平台裝置，加上長期使用Google服務的話，不少人會選擇使用Google One備份個人資料。

以目前Google公布價格，200GB儲存容量每月訂閱費用為2.99美元，2TB容量則為9.99美元，甚至可依照個人使用需求訂閱高達30TB儲存容量，但每月支付費用就要花費299.99美元，理論上應該會是中小型工作團隊會採取共用儲存方案了。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》