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面對加州新法，Uber首席法律顧問表示不會將合作司機轉為正式雇員

2019-09-14 09:34楊又肇

針對近期美國加州新法，Uber表示並不會將旗下平台服務合作司機轉為正式雇員，原因在於新法案並未具有強制性。

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依照Uber首席法律顧問Tony West近期接受訪談時表示，由於公司營運核心實際上在於媒合運輸需求，而非在合作司機身上產生商業價值，因此依照現有法令並不會將合作司機視為正式雇員。

從加州稍早通過的全新勞工法案「Assembly Bill 5 (AB5)」，要求企業將兼職、打工性質人員視為正式員工，並且賦予與正式員工相同福利，其中包含保障最低薪資與失業保險，使得Uber在內服務開始面臨質疑。

此項法案預計從2020年1月1日起生效，不少看法認為可能直接衝擊透過大量臨時提供服務人員產生營收的Uber、Lyft在內企業。

不過，就Tony West的回應說法恐怕會引起不少批評，甚至可能引來更多法律上的指控，但依照Tony West的說法則強調Uber已經習慣應對法律訴訟，而從Uber過去以來在發展過程中與現有法令衝撞、面對合作司機、用戶指控，以及服務本身引發爭議，其實確實也讓Uber在法律訴訟更為熟稔。

而在近期動態中，Uber不僅裁撤400名行銷團隊人員，稍早更宣布將產品及工程團隊人員裁撤約435人，對外說法則是說明希望打造更精簡、更有效率的團隊。但另一方面，Uber也面臨上事後仍處於虧損的壓力，因此不少市場看法認為近期裁員有不少原因與減少財務支出有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber薪資

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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