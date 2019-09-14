Google再次更新搜尋排序機制，提高原創內容可見度

根據Google稍早公布全新搜尋排列比重調整模式，將會依照內容原創程度決定在搜尋結果中排列先後順序，意味經常引述他人報導，或是轉載他人新聞內容的文章，未來可能會被壓在搜尋結果較後排列位置。

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就先前情況來看，通常網站信任程度、本身搜尋最佳化調整程度，以及使用者造訪率等因素，都會決定文章內容在Google搜尋結果中的排序位置表現。而Google也會持續針對不同使用體驗調整搜尋結果排序規則。

此次調整中，Google強調針對內容原創文章提供更高排序比重，意味將讓使用者更容易留意到原始報導來源，避免大型網站因為本身流量、排名等優勢，使得提供原始報導來源的網站反而無法被凸顯。

依照Google說明，通常會透過文章內容、連結等資料比對，藉此讓原始報導來源網站可以更容易被人發現，並且在持續關注報導內容最新進度之餘，依然可以清楚了解一開始的報導起因。

從目前網路資訊快速傳遞情況下，原始報導來源通常會被大量網站轉載、改寫、引述等情況下淹沒，因此Google希望能改善這樣的情況，讓更多願意撰寫真實報導、高品質內容的網站可以持續被人關注，並且能因此維持經營。

不過，Google也表示確實難以明確定義原始報導來源，因此原則上會透過內容比對、第三方機制加入判斷，但可能也會有判斷錯誤情況發生，因此Google計畫在持續推動全新內容排序模式下，讓更具品質、更值得信賴的報導內容可以輕易地被使用者觀看，並且讓新聞內容生態變得更好。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》