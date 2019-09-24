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Google證實在台南購地準備擴建資料中心

2019-09-24 13:41楊又肇

Google稍早證實於台灣台南地區購買資料中心興建用地，藉此因應未來在台資料中心擴展計畫。

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依照Google全球基礎建設與能源部資料中心專案負責人Mark Dolan說明，在台南購地事宜同樣透過嚴謹選址流程、評估技術與各項因素，最終才選擇台南作為興建資料中心的地點。

同時，Mark Dolan也表示包含經濟部工業局、台南市政府、台南科技工業園區、台灣電力公司，以及許多合作夥伴協助，才能讓此次選址流程順利完成，同時也強調重視在台灣地區發展，不僅在2013年選擇於彰化啟用台灣首座資料中心，後續也持續積極投資台灣市場，並且在新北市板橋區遠東科學園區建立全新辦公室。

除了購地建置資料中心，Google也表示透過廢棄物管理計畫、近期開放的電動車充電站，以及向座落於台南市的太陽能電廠購買10MW (千瓩)再生能源電力。

另外，透過資料中心社區公益計畫 (Data Center Community Grant Program)，Google更支持台灣資料中心鄰近社區發展，從2015年至今已有超過40個公立學校及非營利組織單位，以及超過50個幫助當地社區發展專案投入，總計累積總額43萬美元 (約新台幣1350萬元)的資助金額，主要應用在支持STEM (科學、技術、工程、數學)教育，並且協助弭平數位落差，同時發展維護區域生態。

而隨著持續在台擴大資料中心運作規模，Google也預計在台灣地區增加更多就業機會，例如去年針對在台資料中心招收實習生，目前有幾位實習生已經在畢業後被聘用為正職員工，接下來也會持續擴大實習計畫規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

實習再生能源

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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