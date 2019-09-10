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foodpanda在台經營7週年 將擴展餐飲外送範圍至更多城市

2019-09-10 15:50楊又肇

2012年進入台灣，過程曾經經歷遭受批評違法等考驗，foodpanda已經將服務擴展至全台11座城市，並且累積與超過1萬家餐廳合作，外送時段更延長至早餐或宵夜，目前一週內累積訂單總數，更等同成立以來前6年的訂單總和。若與去年同期相比，每日訂單數量成長達25倍，合作餐廳數量更成長2倍，活躍使用人數更超過20倍，成為目前全台最大餐飲外送服務龍頭。

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根據foodpanda董事總經理方俊強表示，目前foodpanda已經成為全台擁有最多合作餐廳數量、提供最廣外送服務範圍，同時服務提供時間也最長的餐飲外送服務。針對未來發展，方俊強認為目前台灣約有15萬家餐飲店家，但其中僅有不到20%比例與餐飲外送服務合作，因此認為未來在擴大發展合作仍有相當的成長空間。

在此次宣布消息中，除了宣布將由藝人吳慷仁擔任品牌代言，更確定與肯德基、必勝客、SUBWAY、漢堡王、摩斯漢堡在內連鎖餐飲業者合作，將透過foodpanda餐飲外送服務媒合更多消費者，同時透過與這些連鎖餐飲業者合作，更可擴展foodpanda外送服務範圍，預計在今年底將外送服務擴展到更多城市地區。

另外，在外送服務部分也將加入騎乘腳踏車，或是以步行方式提供外送的服務形式，藉此吸引更多希望加入foodpanda外送服務的工作人員，並且增加外帶自取功能，讓使用者能透過foodpanda服務預約訂餐，並且自行前往取餐，甚至在現有服務中也增加現金付款選項，讓更多消費者能透過foodpanda服務訂餐。

而針對目前外送服務時段，foodpanda更表示將在台北市區中心，以及包含板橋、土城、三重、蘆洲、中和、永和在內新北市特定地區加入24小時服務，並且將其他地區外送服務時段分別擴展至凌晨5點30分，以及凌晨2點，接下來也計畫進軍彰化與嘉義地區，讓更多台灣地區消費者能透過foodpanda服務訂購餐點。

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對於foodpanda過往進入台灣市場的初期服務運作相對沉寂，反而在2017年、2018年之後出現明顯成長，方俊強說明主要在於一開始進入台灣市場時，主要還是處於以人力派單階段，同時合作餐廳數量也不多，而後續在總公司投入更多資源，並且開始導入人工智慧技術增加派單效率，同時也吸引更多合作夥伴加入foodpanda服務，藉此提昇服務使用率。

方俊強表示，透過讓外送人員穿著foodpanda制服與高度識別的外送箱，藉此增加品牌形象宣傳，加上不定期透過折扣碼優惠吸引消費者訂餐等作法，其實都是增加服務使用率的其中一環，實際上還是有諸多資源投入配合才能讓服務使用率提昇。

至於對於先前遭人質疑未能向外送服務人員提供投保，同時也可能會有工作超時等問題，方俊強也強調foodpanda服務均配合台灣在地法令，並不會有違法問題。不過，對於提供外送服務的工作人員如何計算實際工時等細節，方俊強則表示目前無法對外公布。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

摩斯漢堡

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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