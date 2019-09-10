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新版Google Assistant或許能幫使用者等待漫長電話接通

2019-09-10 09:08楊又肇

在Google持續強化Duplex功能應用，讓Google Assistant能接替使用者撥打電話預約訂位，或是代為接聽電話，在接下來的新增功能中，預期將會幫使用者等待電話接通。

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目前還不確定此項功能細節，但依照9to5Google網站取得消息，顯然此項功能將能讓使用者撥打需要長時間等待接通電話時 (例如預約熱門餐廳訂位、外帶)，即可由Google Assistant接替等待，甚至可以分辨電話另一端是否以錄製語音回應，並且在有真人接聽回應時進行互動，或是轉回使用者進行接聽。

聽起來有點像是Duplex功能應用延伸，主要可讓使用者免去一直守候電話有人接聽的漫長等待，並且可在有人接聽時，可以在第一時間接續回應，以免錯過電話聯繫機會。

不過，現在還無法確認此項功能是否僅會隨著Pixel 4發表時進行展示，實際上線時間可能還要往後等待。而就過往Google Assistant應用服務來看，多半能對應所有Android手機使用，只是會依照順序先提供Pixel系列機種使用，同時也可能會有地區使用限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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