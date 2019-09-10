趕在蘋果推出類似產品前 Tile與Google Assistant深入合作

2019-09-10 08:54 聯合新聞網 楊又肇



或許是因應蘋果即將推出類似Tile的定位技術應用產品，Tile稍早宣布將與Google攜手合作，預計讓Google Assistant能直接串接Tile旗下服務，意味使用者將可直接透過「Ok Google」聲控指令查找與Tile綁定的物品所在。

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與Google Assistant數位助理服務綁定，意味使用者能更容易透過Android或iOS平台，甚至Google Home内智慧喇叭的Google Assistant找尋Tile配件所在位置，進而可以更快找到與Tile綁定的物品，例如鑰匙、錢包等。

而此時宣布與Google深入合作，無非也是因應蘋果準備在接下來的秋季發表會公布類似Tile技術應用產品，藉此強化本身使用便利性，同時不僅提昇iOS平台裝置上的使用體驗，更能藉由Android平台吸引更多用戶族群。

雖然Tile也透過蘋果直營店Apple Store銷售，但在蘋果自有應用產品正式問世之後，難免可能會被降低在Apple Store上架銷售機會，因此趕在蘋果秋季發表會正式開始前宣布與Google擴大合作，顯然也是希望鞏固本身產品銷售市場，並且提高本身應用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》