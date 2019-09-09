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First Data攜手Visa用三星手機打造更便利的行動收款裝置

2019-09-09 15:05楊又肇

藉由軟體定義方式，提供支付與金融應用服務的First Data，攜手Visa、三星打造名為SoftPOS的交易系統，將搭載Knox安全防護技術、NFC感應功能的Galaxy手機變成行動收銀裝置，讓店面能透過多組收款裝置消化排隊結帳的顧客人潮，甚至可以實現臨桌結帳，讓消費者在店內結帳可以省去排隊麻煩，同時也能加快店內人潮流通。

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其實目前將手機當做行動收銀裝置的應用模式越來越多，包含蘋果在內廠商都將手機作為結帳工具，相比傳統以分機形式使用的手持收銀裝置功能、連接裝置數量有所限制，藉由手機作為結帳工具不僅方便店員隨身攜帶，甚至也能當做店內資訊查詢工具，未來也能因應店內銷售活動進行客製化服務調整，例如整合QR Code掃描付款、獲取折扣等應用。

不過，要將一般手機當做行動收銀裝置，基本上還是需要外掛加密傳輸配件，藉此確保收銀過程資訊不會受到外部影響。但在First Data、Visa與三星的合作中，則可藉由Galaxy手機搭載Knox安全防護機制，確保手機能以硬體等級安全加密防護，避免交易資料與交易過程遭受攻擊。

SoftPOS交易系統原則上是透過手機NFC感應信用卡資訊，因此目前僅支援搭載NFC感應晶片的新式信用卡，另外也能接受以NFC感應完成交易的手機支付方式，未來也會陸續加入支援更多以NFC感應支付的手錶、手環等穿戴裝置，同時在支付過程也能要求消費者輸入PIN碼，或是以觸控螢幕完成簽名，藉此確認個人身分。

至於使用者希望以現金付款的話，SoftPOS交易系統理論上也能接受，但可能就要變成負責收款的店員必須在系統上建立一筆消費記錄，並且完成後續開立收據、找零等流程，可能會讓整個交易流程變慢，因此導入SoftPOS交易系統的店家，多半應該會傾向以信用卡、行動支付等形式完成交易。

目前SoftPOS預計會在今年底於波蘭測試，預計會擴展到更多歐洲市場，以及中東市場應用，接下來也會持續推廣至非洲、亞洲地區。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

信用非洲波蘭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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