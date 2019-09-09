開始徵詢合作司機意見，Uber可能進軍小額借貸金融市場

Uber似乎計畫針對合作司機推行全新小額借貸服務，藉此讓有急用的司機可以獲得資金壓力紓緩。

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依照Recode網站報導，Uber近期開始向合作司機說明準備推出全新金融服務，並且進行相關調查。其中包含詢問過去三年是否曾借貸低於1000美元 (約新台幣3萬元)的資金，以及如果Uber推出借貸服務，大概會需要借貸多少額度金額，例如低於100美元、介於100美元至250美元之間、介於250美元至500美元之間，或是超過500美元以上。

其實Uber過去就曾向合作司機提供金額借貸服務，但主要是用於購車，以利提供更好乘車服務體驗，並非針對司機臨時急用需求提供借貸服務。而此次向合作司機調查借貸意願，Uber並未透露具體細節，同時也未說明之後預期推行服務內容。

此外，Uber提供此項服務似乎也與本身以媒合運輸需求的運作方向無關，除非未來有可能針對不同借貸需求媒合最佳合適銀行等放款機構，讓使用者 (可能不只限合作司機)能更輕易地透過Uber服務平台進行小額借貸，或許就意味Uber日後可能會朝向網路銀行相關金融市場發展。

目前Uber對此並未做任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》