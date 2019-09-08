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特斯拉App故障 車主被鎖在車門外數小時

2019-09-08 17:03INSIDE

特斯拉App發生故障，車主開車門時被鎖在門外陷入一陣慌亂，紛紛上Twitter向...
特斯拉App發生故障，車主開車門時被鎖在門外陷入一陣慌亂，紛紛上Twitter向馬斯克抱怨無法開車。 歐新社資料照
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在美國時間週二上午特斯拉車主陷入一陣慌亂，由於行動裝置App發生故障，要開車門時被鎖在門外，許多車主紛紛上Twitter向馬斯克抱怨無法開車。

根據downdetector.com 顯示的網站服務狀態，美國東部時間早上4點30分開始收到第一次錯誤回報，並在數小時中不斷持續收到特斯拉程式故障訊息，這讓那些沒有攜帶鑰匙依賴手機操控電動車的車主們手足無措，大約持續三至四個小時。

特斯拉發言人向Gizmodo證實，特斯拉的應用程式出現暫時無法使用，但很快就恢復了。

特斯拉澄清，特斯拉車主仍然可使用實體鑰匙卡啟動電動車，也呼籲使用者隨身攜帶實體鑰匙卡，以避免手機沒電或發生故障的情形。

特斯拉官方並未說明這次發生故障的原因，去年其實也發生過一起應用程式故障的意外，特斯拉當時僅在推特表示緊急修復中，也沒有說明原因。

隨著電動車、物聯網日新月異的科技，能用多種方式啟動裝置，實體的鑰匙已非必備工具，然而遇上意外之下，還是會造成相當大的不便，車主們還是不能太習慣依賴於單一工具，以防在緊急時刻沒有應變之道。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

特斯拉車主馬斯克APP

INSIDE

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