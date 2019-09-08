繼Levi’s合作之後，Google觸控布料技術攜手YSL打造智慧背包

先前與Levi's合作的Jacquard項目，稍早宣布與時尚品牌YSL (Yves Saint Laurent)合作，將應用在旗下Cit-E背包設計，讓背包肩背帶可對應觸控操作。

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如同與Levi's智慧牛仔夾克合作模式，Google也藉由Jacquard項目技術，讓Cit-E背包的肩背帶可對應觸控操作，分別支援向上、向下滑動，或是連點兩下，以及覆蓋四種基本操作手勢，藉此對應操作與背包配對連結的手機功能，例如切換播放音樂、接聽來電等功能。

Jacquard項目技術是在2016年提出，主要是將特殊可水洗導電編織素材與布料結合，藉此能對應類似觸控面板的操作手勢，接著透過藍牙傳輸方式將操作手勢轉換成控制指令，讓手機可以此進行電話接聽、掛上，或是播放音樂操作功能，讓使用者在穿著智慧衣物的同時能透過簡單手勢快速執行特定功能，無需特別將手機取出操作。

就先前消息指出，Google已經著手規劃下一代Project Jacquard技術，並且將加入更多功能，但暫時還不會加入語音互動功能，主要還是因為Project Jacquard技術原本就是以觸控手勢互動為設計，若是要對應Google Assistant功能的話，勢必要以功能串接方式使用，例如透過手勢啟用手機Google Assistant服務，再讓使用者透過聲控方式互動。

而此次與YSL合作的背包，預計會在10月15日之後出貨，目前則可透過YSL預訂。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》