蘋果開始測試網頁版Apple Music服務 台灣地區也能使用

開放Android平台使用，同時也允許亞馬遜旗下智慧喇叭Echo播放，均顯示蘋果為了吸引更多用戶加入Apple Music，進而與更多平台合作。而在稍早釋出Apple Music網頁版測試項目，意味蘋果計畫透過網頁連結方式讓更多人此用旗下音樂串流服務。

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雖然說是測試版本，但基本上已經相當接近一般版本使用模式，同時也針對各地區提供不同合作音樂內容，同時也提供「為你推薦」、「瀏覽」、「廣播」，使用者也能透過搜尋查找個人喜好內容。

不過，即便推出網頁版本，蘋果目前依然未計畫比照Spotify等服務提供以廣告支撐的免費版內容，依然是針對每一組蘋果帳號提供前三個月免費試用。

而在未登入個人蘋果帳號前，使用者依然可以點按歌曲內容進行播放，但僅提供30秒以內的重點試聽，如果要聆聽完整歌曲的話，還是需要付費加入Apple Music服務。

蘋果之所以建立網頁版Apple Music，無非是為了接觸更多非蘋果裝置使用者，甚至期望能吸引更多未安裝iTunes的使用者，藉此將Apple Music推廣到更多使用族群，進而讓Apple Music市場可持續擴大。

另一方面，預期也是因應在接下來即將釋出正式版本的macOS 10.15 Catalina將取消搭載iTunes，雖然現階段仍保留Windows PC版本的iTunes下載安裝服務，但在接下來開始推行網頁版Apple Music服務後，或許也會進一步結束提供Windows PC版本的iTunes。

但在此之前，似乎必須先設法提供Windows PC平台透過iTunes同步音樂內容的替代方案，或許會直接透過iCloud方式進行同步？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》