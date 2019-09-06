美國過半州檢察官將參與針對Google在內科技業者的反壟斷調查

日前美國司法部確定針對Facebook、Google在內科技公司展開反壟斷調查之後，目前美國境內超過半數以上的州內檢察官均表明參與調查，意味位於矽谷的大型科技業者可能將面臨更大反壟斷調查壓力。

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目前超過30個州的檢察官表明將會參與針對矽谷大型科技業者反壟斷調查，預期將始美國司法部針對大型科技業者展開調查規模擴大，同時這些大型科技業者也將面臨更嚴格的反壟斷調查。

由於美國共和黨、民主黨議員對於大型科技業者掌握用戶隱私數據，藉此擴張本身發展優勢，並且從中獲取利益情況越來越感冒，甚至可能藉此維持本身市場競爭優勢，造成市場發展不公情況，進而影響消費者權益，甚至可能影響國家安全，因此在先前便開始針對亞馬遜、蘋果、Google、Facebook在內大型科技業者進行質詢。

尤其在Facebook、Google先後傳出隱私醜聞等問題，更加重美國眾議院議員們對於這些大型科技業者是否造成市場壟斷的質疑。

而在先前美國司法部確定針對這些大型科技業者展開調查，目前也傳出過半州的檢察官也準備加入參與調查，或許將促使大型科技業者必須做出更明確的調整，藉此說服政府機構、用戶相信本身並未違反任何市場壟斷，以及隱私安全問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》