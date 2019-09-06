USB 4.0正式設計規範出爐，相容Thunderbolt 3、維持USB-C連接埠

USB Promoter Group稍早公布未來USB 4.0正式設計規範，其中確認將基於Intel Thunderbolt 3設計架構，並且維持採用USB-C形式連接埠，對應最高可達40Gbps數據傳輸率，同時也能向下相容USB 3.2、USB 2.0，以及Intel Thunderbolt 3對應連接規格。

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由於Intel在今年3月宣布對外開放Thunderbolt 3設計協定，讓Thunderbolt 3技術能與新版USB 4.0設計整合。

不過，在整體設計依然要搭配相容Thunderbolt 3的終端晶片，以及在處理器端也能支援Thunderbolt 3連接埠控制功能，才能使用完整Thunderbolt 3功能，甚至相關產品也必須通過Intel官方或其他授權實驗室認證，才能進一步獲准使用Thunderbolt 3商標。

因此在整體設計規範雖然可相容Thunderbolt 3，但仍要滿足上述條件才能讓USB 4.0對應Thunderbolt 3完整功能，例如配合使用通過認證的連接線才能發揮最高40Gbps數據傳輸率表現，否則還是會維持USB既有傳輸規範。

USB-IF預計透過接下來的開發者活動讓USB 4.0規範更加完善，其中包含USB-C連接埠設計、USB PD (Power Delivery)電力傳輸設計等細節，預計最快會在明年初看見相關應用產品問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》