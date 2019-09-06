親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
IFA消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

700萬可買台北店面！東區名店城租金砍一半仍乏人問津

USB 4.0正式設計規範出爐，相容Thunderbolt 3、維持USB-C連接埠

2019-09-06 13:45楊又肇

USB Promoter Group稍早公布未來USB 4.0正式設計規範，其中確認將基於Intel Thunderbolt 3設計架構，並且維持採用USB-C形式連接埠，對應最高可達40Gbps數據傳輸率，同時也能向下相容USB 3.2、USB 2.0，以及Intel Thunderbolt 3對應連接規格。

分享

由於Intel在今年3月宣布對外開放Thunderbolt 3設計協定，讓Thunderbolt 3技術能與新版USB 4.0設計整合。

不過，在整體設計依然要搭配相容Thunderbolt 3的終端晶片，以及在處理器端也能支援Thunderbolt 3連接埠控制功能，才能使用完整Thunderbolt 3功能，甚至相關產品也必須通過Intel官方或其他授權實驗室認證，才能進一步獲准使用Thunderbolt 3商標。

因此在整體設計規範雖然可相容Thunderbolt 3，但仍要滿足上述條件才能讓USB 4.0對應Thunderbolt 3完整功能，例如配合使用通過認證的連接線才能發揮最高40Gbps數據傳輸率表現，否則還是會維持USB既有傳輸規範。

USB-IF預計透過接下來的開發者活動讓USB 4.0規範更加完善，其中包含USB-C連接埠設計、USB PD (Power Delivery)電力傳輸設計等細節，預計最快會在明年初看見相關應用產品問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

USB

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

收到帳單傻了！消基會：「自動續訂」消費爭議愈來愈多

2019-09-06 12:04

蘋果錯把人民幣當美元 大陸開發者收入爆增7倍

2019-09-05 22:17

USB4標準公布！ 蘋果Mac用戶早已玩膩

2019-09-05 20:44

電力最強挖礦機？核電廠員工上班竟偷電挖礦

2019-09-05 18:37

Apple Card不能放皮夾 專用木盒要價1200元起

2019-09-05 20:14

交友軟體管理鬆散 不乏充斥約炮、援交內容

2019-09-06 14:34

別當冤大頭！交友軟體逾半自動續訂 還申訴無門

2019-09-06 14:33

賈躍亭卸下Faraday Future執行長職位，由Byton共同創辦人接手

2019-09-06 13:46

美國過半州檢察官將參與針對Google在內科技業者的反壟斷調查

2019-09-06 13:45

Apple Music要推網頁版 不用app也能使用

2019-09-06 09:36

2020年台北電腦展 新設5G通訊及網路產品區

2019-09-05 11:01

中美新海底光纜Google、FB均投資 美國擬封殺！

2019-09-04 22:21

駭客用AI仿冒能源CEO語音下令 員工秒匯出24萬美元

2019-09-04 16:58

規範AI、大數據應用 歐盟將提新法

2019-09-04 00:25

授權費談不攏 逾13萬戶下月恐斷訊22個有線電視頻道

2019-09-03 22:21

大享代理緯來、東森家族 10月1日起北都有線電視斷訊

2019-09-03 17:50

斷訊風暴再起！10月1日起北都用戶恐看不到momo台、衛視

2019-09-03 17:44

Waymo呼籲美國政府儘快推行新法規 以利自駕車技術發展

2019-09-03 13:26

特斯拉、Uber都想封殺！Blind公開了矽谷殘酷職場真相

2019-09-02 20:59

高階非蘋平板在台高成長 三星表現搶眼

2019-09-02 18:57

確認是否竊取技術，報導指稱美國政府將向華為展開更廣泛調查

2019-09-02 10:58

朋友傳檔案害他被拒絕入境！美國連社群內容也不放過審查

2019-09-01 20:31

福特汽車：自駕車的壽命僅有四年！先攻商用非自用

2019-09-01 16:00

Chris Beard預計年底卸下Mozilla執行長職位 未來以顧問身分給予建議

2019-09-01 09:12

Razer將於9/7於美國賭城啟用全球第四家直營店

2019-08-31 12:11

蘋果在美開放獨立廠商透過原廠零件、認證服務提供產品維修

2019-08-30 13:30

擁抱開源或是維持閉源？VMware在未來發展面臨的挑戰

2019-08-30 12:45

從虛擬機器到擁抱容器服務，VMware強調兩者都會是未來發展重點

2019-08-30 12:45

藉由全新Partner Connect代理銷售，VMware預期能加速推廣旗下技術產品

2019-08-30 12:45

同樣採Gogoro Network設計，宏佳騰首款電動車強調騎乘更聰明

2019-08-29 13:07

強調與合作夥伴一同成長 VMware說明「Tech for Good」的永續經營目標

2019-08-29 13:06

Sphero收購littleBits 強化STEAM教育應用發展

2019-08-29 13:06

搶攻更大金融市場 小米借貸服務Mi Credit幾週內印度上線

2019-08-29 13:06

蘋果共同創辦人：蘋果早該分離各業務 部門獨立決策

2019-08-28 21:42

9月有線電視恐現斷訊潮 NCC出手了

2019-08-28 19:29

Mini／Micro LED受矚目 面板雙虎秀展品

2019-08-28 13:12

宏佳騰首款電動車Ai-1於經濟部工業局網頁亮相

2019-08-28 08:47

不僅擁抱跨雲、開源 VMware也讓用戶能以更快效率佈署服務

2019-08-28 08:46

VMware更新Workspace ONE，協助企業打造數位化工作環境

2019-08-28 08:45
看更多

熱門文章

Yahoo網站當機中！搜尋、購物都遭殃 網友錯愕

2019-09-05 15:42

收到帳單傻了！消基會：「自動續訂」消費爭議愈來愈多

2019-09-06 12:04

USB4標準公布！ 蘋果Mac用戶早已玩膩

2019-09-05 20:44

蘋果錯把人民幣當美元 大陸開發者收入爆增7倍

2019-09-05 22:17

電力最強挖礦機？核電廠員工上班竟偷電挖礦

2019-09-05 18:37

開車手機擺錯位置容易壞 專家揭密：水氣多會受潮

2019-09-06 13:07

彭博：蘋果開發屏下指紋辨識 最快2020年iPhone用上

2019-09-05 21:34

Apple Card不能放皮夾 專用木盒要價1200元起

2019-09-05 20:14

IFA／Sony Mobile發表全新旗艦手機Xperia 5 四色美出新高度

2019-09-05 21:31

趨勢科技警告：「無檔案」式攻擊量暴增

2019-09-05 22:19

索尼最新旗艦機Xpeira 5 將於10月在台推出

2019-09-05 20:20

Apple Watch 3項新專利出花招 「手腕解鎖」免密碼

2019-09-06 13:54

realme Q四鏡頭新機發表 五千以下入門價越級打怪

2019-09-05 17:18

雅虎大當機 逾4000萬名用戶受影響

2019-09-05 17:55

Yahoo全球大當機 相關部門搶修中

2019-09-05 16:56

YouTube收集兒童個資案 Google付1.7億美元和解

2019-09-06 03:08

Apple Music要推網頁版 不用app也能使用

2019-09-06 09:36

亞太電信跨域結盟 攜手生活工場

2019-09-05 18:53

三星折疊手機6日南韓開賣 傳出開發第2款折疊機

2019-09-05 18:53

Acer在IFA展前發表新品 提供現場體驗

2019-09-05 15:22

防假新聞與惡意內容 Google：正積極移除不當內容

2019-09-05 22:21

Acer赴2019柏林消費電子展 展區搶先看

2019-09-05 19:15

華碩於IFA開展前 搶先發表新品

2019-09-05 15:24

三星電子率先以8K內容支援技術 擴展HDR10 +生態圈

2019-09-05 22:03

華為預期會在新款智慧手錶HUAWEI Watch GT 2採用鴻蒙作業系統

2019-09-06 13:46

交友App管理消極 消基會：不乏未成年者冒充年齡進入

2019-09-06 12:20

交友軟體管理鬆散 不乏充斥約炮、援交內容

2019-09-06 14:34

USB 4.0正式設計規範出爐，相容Thunderbolt 3、維持USB-C連接埠

2019-09-06 13:45

凱鈿DottedSign電子簽名服務，更方便管理多人簽署、進度追蹤

2019-09-06 13:46

預計10月更新的Mac版Firefox 70將更加省電

2019-09-06 13:46

幫找另一半！臉書推出「臉書約會」還有暗戀功能

2019-09-06 14:28

Nikon預告投入全新全片幅旗艦機種D6開發流程

2019-09-06 13:45

三星揭曉旗下首款整合5G連網晶片的高階處理器Exynos 980

2019-09-06 13:45

別當冤大頭！交友軟體逾半自動續訂 還申訴無門

2019-09-06 14:33

三星將8K解析度納入HDR10+技術規格，與歐洲串流影音服務合作

2019-09-06 13:44

賈躍亭卸下Faraday Future執行長職位，由Byton共同創辦人接手

2019-09-06 13:46

2019年款Blade Stealth換上Ice Lake處理器，獲得Project Athena設計認證

2019-09-06 13:44

Ubisoft遊戲訂閱服務UPlay+正式開放Windows PC平台使用

2019-09-06 13:45

美國過半州檢察官將參與針對Google在內科技業者的反壟斷調查

2019-09-06 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top